Ghost of Yōtei : la suite spirituelle de Ghost of Tsushima dévoilée par Sucker Punch, qui prend des risques et nous vend du rêve

Les joueurs appréciant le pays du Soleil-Levant ne manquent déjà pas de titres les plongeant dans le passé de l'Archipel et ont notamment pu découvrir en début d'année Rise of the Ronin de Team Ninja, malgré ses défauts, prenant place à la fin du 19e siècle. Prochainement, c'est Assassin's Creed Shadows qui nous plongera en 1579 à l'époque Azuchi Momoyama. Si le travail des développeurs d'Ubisoft Québec était déjà inévitablement comparé à Ghost of Tsushima, sorti en 2020 sur PS4 par Sucker Punch Productions et depuis porté sur PS5 et PC dans une édition Director's Cut, le one more thing du State of Play de cette nuit ne risque pas d'arranger la situation. En effet, la suite de ce jeu acclamé vient enfin d'être dévoilée, de quoi redonner confiance envers Sony Interactive Entertainment et contrebalancer l'annonce d'un remaster pour le moins peu utile sur le papier. Si le terme de « fantôme » est bien repris, il va toutefois falloir s'habituer à un intitulé bien différent, car voici Ghost of Yōtei !

Vous pouvez totalement oublier Jin Sakai, dont il ne restera sans doute que les os lors des évènements de cette « suite ». Son aventure se déroulait pour rappel en 1274 lors de l'invasion des Mongols de l'île de Tsushima, tandis que Ghost of Yōtei nous plongera dans le Japon du 17e siècle en 1603 ! Autant dire que même les nouveaux joueurs devraient pouvoir se lancer sans avoir à faire leurs devoirs au préalable.

Cette première bande-annonce servant avant tout à poser l'ambiance introduit Atsu, l'héroïne que nous incarnerons dans les terres entourant le Mont Yōtei, dans l'ouest d'Hokkaidō alors appelé Ezo. Clairement, ce n'est pas à côté de Tsushima, le dépaysement sera total. De plus, il ne s'agissait à l'époque pas d'une région sous l'autorité « japonaise ». Par ailleurs, la doubleuse d'Atsu en anglais a été révélée et il s'agira d'Erika Ishii.

Sur le PlayStation Blog, le Communications Manager de chez Sucker Punch Productions, Andrew Goldfarb, a donné quelques détails supplémentaires. Lors du processus de création de ce deuxième épisode, l'équipe a voulu conserver le fait d'incarner un guerrier errant dans le Japon féodal afin de nous donner la liberté d'explorer à notre rythme et mettre en avant la beauté du monde, tout en pouvant continuer d'innover. C'est donc l'idée de « fantôme » qui a persisté, avec la notion de ce que signifie porter ce masque et la légende l'entourant. Il s'agira du premier jeu conçu par le studio de base pour la PS5, avec la volonté de rendre le monde encore plus réel. Par exemple, il est dit que les cieux disposeront d'étoiles scintillantes en pleine nuit et d'aurores, et que les mouvements du vent dans l'herbe et la végétation seront encore plus crédibles. De nouvelles mécaniques de gameplay et améliorations seront au rendez-vous, de même que des armes inédites.

Pour finir, Ghost of Yōtei sortira en exclusivité sur PS5 dans le courant de l'année 2025. Des visuels sont à admirer en page suivante. Ghost of Tsushima Director's Cut est actuellement vendu 53,99 € chez Gamesplanet sur PC.