Ghost Recon Breakpoint : la bande originale débarque en vinyles chez Laced Records

Ghost Recon Breakpoint avait pas mal fait parler de lui à sa sortie en octobre dernier, mais pas forcément pour de bonnes raisons. Au fil des mois et après quelques mises à jour salvatrices, le titre d'Ubisoft a quand même réussi à séduire les fans, et Laced Records va prochainement mettre à l'honneur sa bande originale.

Le distributeur de disques vient en effet d'annoncer cette semaine que la bande originale de Ghost Recon Breakpoint va débarquer en vinyles à la rentrée. Elle est notamment composée par Alessandro Cortini, ancien claviériste de Nine Inch Nails, et par Alain Johannes, ingénieur du son ayant travaillé avec Queens of the Stone Age, Arctic Monkeys, Chris Cornell ou encore le supergroupe Them Crooked Vultures. Les deux vinyles proposent ainsi 28 pistes « profondes, sombres et sales, mélangeant parfaitement rock ambiant, rock atmosphérique et synthés frémissants ». L'artwork est signé Yann Orhan, designer graphique, photographe et réalisateur parisien.

La bande originale en vinyles de Ghost Recon Breakpoint est prévue pour arriver à la fin septembre 2020, mais les précommandes sont déjà ouvertes sur le site de Laced Records, les deux disques étant vendus 33 £. Concernant le jeu d'Ubisoft, il accueille aujourd'hui une mise à jour avec l'IA alliée, et il est disponible contre 22,5 € en édition limitée sur Amazon.fr.