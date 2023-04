Ghostbusters: Spirits Unleashed, un second DLC avec un tas de nouveautés annoncé et détaillé

IllFonic continue de développer du contenu pour Ghostbusters: Spirits Unleashed, son jeu multijoueur au gameplay asymétrique, comme ses précédentes productions (Friday the 13th: The Game et Predator: Hunting Grounds). Le titre a déjà eu droit à un premier DLC gratuit rajoutant notamment Glutton et une nouvelle carte, mais ce n'est évidemment pas terminé.

Le développeur dévoile aujourd'hui le second DLC gratuit de Ghostbusters: Spirits Unleashed, qui sera disponible dès demain. Il rajoutera plusieurs choses, dont une nouvelle map et un nouveau fantôme. Voici ce qui attend les joueurs :

Nouvelle carte - Le palais de justice :

Des activités étranges sont signalées au palais de justice, ce qui a rendu difficile la conduite des procédures judiciaires. Des décennies de pratiques obscures et de contacts paranormaux ont fait du palais de justice un foyer d'activité fantomatique. Les halls, les bureaux et les salles d'audience sont tous reliés entre eux pour former un espace de jeu unique.

Nouveau type de fantôme :

Type de fantôme possesseur + 3 variantes - Scuttle, Hellion et la célèbre Sentinelle de la terreur confèrent au type de fantôme possesseur un style de jeu unique. Les joueurs pourront utiliser des capacités uniques et l'Ultime Possession pour prendre le contrôle des civils et même des chasseurs de fantômes !

Nouveau type d'IA - Drudges :

Des profondeurs du royaume des fantômes viennent les Drudges pour aider ! Invoquées par Tobin, ces petites entités pratiques aident le fantôme à hanter le bâtiment et à effrayer les humains. Les chasseurs de fantômes seraient bien avisés de se concentrer sur l'élimination de ces aides spectrales, car le fantôme peut utiliser les failles pour en engendrer d'autres !

Nouvelle capacité des serviteurs - Minions pièges :

Un minion singulier que le fantôme plante, caché sur le sol ou à l'intérieur d'objets surgira à la vie lorsque son champ de stase sera déclenché et s'accrochera à la victime qui ne se doute de rien !

Cosmétiques, coques d'équipement et autres personnalisations d'Extreme Ghost :

Des cosmétiques et des coques d'équipement de chasseurs de fantômes qui rappellent la série de dessins animés Extreme Ghostbusters et qui sont à débloquer grâce à divers Side Hustles et contrats de recherche. L'équipe dispose également de nouvelles chaussures, de jupes, de bas de kilt et de plusieurs styles de maquillage. Les logos des chemises peuvent désormais être utilisés sur les hauts appropriés.

Améliorations générales :

Refonte du menu d'amélioration de l'équipement, améliorations du robot fantôme et du chasseur de fantôme,corrections de bugs, équilibrage, corrections de la QOL afin d'améliorer encore l'expérience globale !