Ghostbusters: Spirits Unleashed, un premier DLC gratuit lancé en vidéo

En octobre dernier, IllFonic lançait Ghostbusters: Spirits Unleashed. Après Friday the 13th: The Game et Predator: Hunting Grounds, le studio ne change pas son fusil d'épaule, il s'agit d'un jeu multijoueur au gameplay asymétrique opposant un Fantôme à des Chasseur de Fantômes, et il accueille cette semaine un premier contenu additionnel gratuit.

IllFonic vient en effet de lancer un DLC dans Ghostbusters: Spirits Unleashed, rajoutant une nouvelle carte et un nouveau type de Fantôme, mais pas seulement. Voici les nouveautés :

La Facilité, nouvelle carte

La Facilité a fermé définitivement ses portes à la fin des années 1980 et a été récemment rachetée par un groupe d'investisseurs privés, qui projettent de la rénover et de la rouvrir. Malheureusement pour eux, la carte est en proie à une activité fantomatique et les équipes de construction refusent d'entrer dans ce centre de santé hanté. Le directeur de la conception, Jordan Mathewson, explique ce qui rend cette carte unique :

« Ce lieu de travail est clairement usé par le temps, ce qui donne aux joueurs un sentiment unique par rapport à nos lieux de travail précédents. Les ouvriers de la construction sont des civils et ont commencé à restaurer cette installation, ce qui a permis de découvrir pourquoi elle avait été abandonnée en premier lieu. Des couloirs variés combinés à des pièces de taille moyenne sont empilés pour offrir une expérience de jeu unique, plus intime et d'une esthétique plus effrayante. Il y aura quelques façons intéressantes d'utiliser ces nouvelles zones dans cette carte à l'avantage de chaque joueur, Ghostbuster ou Ghost. »

Nouveau type de fantôme, Glutton qui comprend Muncher plus deux variantes supplémentaires

Immédiatement reconnaissable, Muncher est le fantôme préféré des fans et le plus demandé par IllFonic. Si vous êtes un amateur de chasse aux fantômes, vous ne serez pas déçu de mettre la main sur ce type de fantôme malicieux dans le jeu.

Ajouts de la caserne de pompiers

Les joueurs verront de nouvelles options de personnalisation des personnages, des équipements comme le Belt Gizmo et le Disruptor Pylon, ainsi que des améliorations des accessoires d'équipement, et plus encore.

Gameplay

L'équipe a travaillé dur pour améliorer le matchmaking du jeu. Tous les bots du jeu ont également été améliorés, ceux qui vous hantent et ceux qui vous aident à éliminer les fantômes.