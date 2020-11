Ghostrunner nous dévoile sa nouvelle date de sortie sur Switch

Ghostrunner est sorti le 27 octobre dernier sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, mais une version pour Nintendo Switch devait également arriver en même temps, bien qu'elle ait été annoncée plus récemment. Malheureusement, One More Level, 3D Realms, Slipgate Ironworks, All In! Games et 505 Games avaient annoncé son report le jour de la sortie.

Que les joueurs se rassurent, l'attente ne sera pas très longue, les studios sont de retour aujourd'hui pour dévoiler que la nouvelle date de sortie de Ghostrunner est fixée au 10 novembre 2020 sur Nintendo Switch. Les joueurs pourront d'ailleurs obtenir un sabre inédit et un katana spécial exclusif, jusqu'au 10 décembre seulement.

Ghostrunner arrivera donc la semaine prochaine sur Nintendo Switch, et le titre est pour rappel également prévu sur PS5 et Xbox Series X et S en 2021. Vous pouvez retrouver la bande originale du jeu sur Amazon.fr.

