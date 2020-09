Ghostrunner : une version Switch annoncée, et elle n'aura aucun retard

Ghostrunner arrivera à la fin du mois prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, la date de sortie précise a été dévoilée tout récemment et les studios n'avaient alors jamais parlé d'un portage sur une autre plateforme. Et pourtant Ghostrunner va s'inviter sur Nintendo Switch.

Les développeurs One More Level, 3D Realms et Slipgate Ironworks et les éditeurs All In! Games et 505 Games ont en effet annoncé aujourd'hui une version Switch de Ghostrunner, dont la date de sortie est déjà fixée au 27 octobre 2020, c'est-à-dire en même temps que les autres versions. Pour une fois, la console de Nintendo ne sera donc pas à la traîne. Vous pouvez retrouver la bande-annonce de gameplay ci-dessus.

