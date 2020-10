Ghostrunner lancé en vidéo, la version Switch repoussée le jour de sa sortie

Ghostrunner était attendu depuis un moment déjà sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, mais les développeurs One More Level, 3D Realms et Slipgate Ironworks et les éditeurs All In! Games et 505 Games avaient annoncé une version Nintendo Switch en septembre dernier, devant arriver en même temps que les autres aujourd'hui.

Nous sommes le jour du lancement, Ghostrunner est bien disponible sur PC, PS4 et Xbox One, mais pas sur Switch. C'est via la bande-annonce de lancement, à admirer ci-dessus, que les studios indiquent que Ghostrunner arrivera dans le courant du mois de novembre sur la console de Nintendo, sans explications sur ce retard de dernier moment. De là à imaginer la découverte de bugs problématiques demandant un petit temps de développement supplémentaire, il n'y a qu'un pas.

Au moins, l'attente ne sera pas très longue, car si vous comptez découvrir Ghostrunner sur PlayStation 5 ou Xbox Series X et S, il faudra patienter jusqu'à l'année prochaine. Vous pouvez déjà vous procurer le titre sur PS4, avec une carte PSN de 30 €, la mise à jour next-gen sera gratuite.

