Ghostrunner : des versions PS5 et Xbox Series X et S annoncées, avec une mise à jour gratuite

Ghostrunner arrivera la semaine prochaine sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, mais quelques jours plus tard sortiront les PlayStation 5 de Sony et Xbox Series X et S de Microsoft. Pas question pour All In! Games, 505 Games, One More Level, 3D Realms et Slipgate Ironwoks de laisser la next-gen de côté, Ghostrunner aura droit à son upgrade.

Les studios viennent en effet d'annoncer aujourd'hui que Ghostrunner sortira sur PS5 et Xbox Series X et S en 2021, sans plus de précision, mais les possesseurs du jeu sur PS4 ou Xbox One pourront obtenir cette nouvelle version gratuitement. Il faudra cependant avoir la console d'un même constructeur pour profiter de l'upgrade sans frais, les améliorations n'ont pas été détaillées pour le moment.

Rendez-vous le 27 octobre prochain pour découvrir Ghostrunner sur PC, PS4, Switch et Xbox One, puis l'année prochaine sur PS4 et Xbox Series X et S. Vous pouvez acheter une carte PSN de 30 € sur Amazon.fr.