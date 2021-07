Ghostwire: Tokyo, l'exclusivité PS5 et PC de Bethesda et Tango repoussée à 2022

Ce n'est plus une surprise : en cette période de crise sanitaire, beaucoup de jeux prévus ont été et seront repoussés à l'année prochaine au moins. C'est donc sans trop d'étonnement que nous venons d'apprendre que Ghostwire: Tokyo, le prochain jeu de Tango Gameworks (The Evil Within), ne sortira pas en octobre 2021, mais début 2022. Le développement ralentit en raison du COVID-19, bien évidemment désigné comme coupable.

Deathloop ayant déjà été repoussé à la rentrée, il n'est pas étonnant de voir l'autre futur gros projet de Bethesda Softworks être reporté à plus tard. Surtout que sa dernière vraie apparition remonte à une vidéo de gameplay en juin 2020 et que nous avons encore énormément de choses à apprendre à son sujet.

Nous avons pris la décision de repousser la sortie de Ghostwire: Tokyo à début 2022. Nous avions hâte de vous faire découvrir notre vision d'un Tokyo hanté par des créatures issues du folklore japonais. Cependant, nous devons aussi veiller à protéger la santé de nos équipes chez Tango Gameworks. Cette nouvelle date de sortie nous donnera le temps nécessaire pour donner vie au monde de Ghostwire tel que nous l'avons toujours imaginé. Nous vous remercions pour votre compréhension. Nous travaillons à créer une expérience originale - complètement différente de ce que nous avions fait jusqu'à présent - et nous sommes impatients de vous la faire découvrir dans les prochains mois.

Même si Ghostwire: Tokyo est édité par Bethesda Softworks, un contrat datant d'avant le rachat par Microsoft fait qu'il sortira en exclusivité temporaire sur PS5 et PC. Ce sera aussi le cas de Deathloop, que vous pouvez précommander pour 69,99 € sur Amazon.fr.

