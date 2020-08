Ghostwire: Tokyo, il sera possible de caresser des chiens, la preuve avec une nouvelle vidéo

Le compte Twitter Can You Pet the Dog?, qui recense les jeux où il est possible de caresser des toutous, est devenu un véritable phénomène en un peu plus d'un an. Son succès est tel que de nombreux développeurs ont volontairement ajouté des interactions avec des chiens pour amuser la galerie.

Le compte n'est pas directement cité dans la vidéo de Ghostwire: Tokyo dévoilée dans le cadre de la Quakecon at Home, mais l'hommage qui lui est fait y est clair. Le producteur Shinji Mikami a enregistré un message spécial simplement pour annoncer qu'il sera possible de caresser des chiens dans son prochain titre. Bon, il en profite pour remercier la communauté pour ses retours suite à la révélation du gameplay en juin, mais la seule nouveauté, c'est bien celle-là.

Cela ne nous en dit pas plus sur l'encore mystérieux jeu d'action surnaturel à la première personne, mais c'est toujours ça de pris. Ghostwire: Tokyo est attendu pour 2021 sur PS5 et PC.

