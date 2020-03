Gigantosaurus: The Game, petite bande-annonce de lancement diffusée, avis aux joueurs appréciant les univers colorés !

Bandai Namco, Cyber Group Studio et Outright Games sont fiers de présenter le tout premier jeu vidéo basé sur le dessin animé Gigantosaurus. Ce programme d’animation, diffusé un peu partout dans le monde, est actuellement très populaire auprès de la jeunesse. Pour le plus grand bonheur des plus petits (mais aussi des grands qui ont encore un cœur d'enfant), Gigantosaurus: The Game vient de débarquer sur nos plateformes. Dans cette aventure unique en son genre, nous sommes invités à plonger dans un vaste monde préhistorique. D’un côté, le joueur se doit de sauver le monde, de l’autre, prendre part à des courses de rallye.

L'éditeur stipule brièvement :



Rocky, Tiny, Mazu et Bill ont de très gros ennuis, comme la météorite qui bouche le volcan de Giganto ! Il n'y a que toi, avec tes amis dinos, qui pouvez résoudre les énigmes et sauver le monde. Mais tu auras aussi besoin des pouvoirs de Giganto ! À la fin de chaque histoire, une grande course t'emmènera vers la zone suivante. Seras-tu le plus téméraire des aventuriers ou le coureur le plus rapide ?

Plusieurs point sont à retenir :

Sois le meneur du jeu - Rejoins tes amis Rocky, Tiny, Mazu et Bill dans une grande aventure pour venir en aide à Giganto et éviter l’extinction ;

Course de dinosaures - Saute dans ton kart de course pour une course effrénée vers la prochaine zone d'aventure et découvre quel dinosaure est le plus rapide ;

- Saute dans ton kart de course pour une course effrénée vers la prochaine zone d’aventure et découvre quel dinosaure est le plus rapide ; Faire équipe - Choisis jusqu’à 3 amis, et vous pourrez chacun vous mettre dans la peau de votre dino préféré et vivre des aventures tous ensemble.

Pour finir, une bande-annonce colorée est partagée pour exciter un brin les fans de la franchise. Gigantosaurus: The Game est disponible sur Xbox One, PS4, Nintendo Switch et PC.