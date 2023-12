Prince of Persia: The Lost Crown, trahison et séquences épiques dans sa bande-annonce des Game Awards, une démo annoncée

Que serait un jeu Ubisoft qui ne subit pas de fuites ? Il faut croire que les sables du temps ne s'écoulent pas de la même manière chez PlayStation Brésil que dans le reste du monde, car la chaîne YouTube de la firme a mis en ligne en avance la bande-annonce du scénario de Prince of Persia: The Lost Crown avant de la retirer, qui devait être diffusée cette nuit durant les Game Awards... Vous l'avez donc peut-être déjà vue passer. Ce metroidvania avait pour rappel été dévoilé en juin dernier durant le Summer Game Fest Live avant de se montrer plus longuement durant l'Ubisoft Forward.

Il vient désormais nous régaler avec une vidéo riche en cinématiques, mais qui n'en oublie pas de glisser quelques séquences d'action face à des boss et en pleine navigation à travers des écrans bardés de pièges mortels. Notre personnage Sargon, membres des Immortels, va ainsi devoir secourir le prince de Perse Ghassan, qui a été capturé, en se rendant au Mont Qaf où le temps va lui jouer des tours, ainsi qu'à ses compagnons. Une séquence de la vidéo nous le montre d'ailleurs surpris de se voir mort. Ubisoft n'hésite pas non plus à spoiler la trahison de son compère Varham qui le balance dans le vide et à nous montrer qu'il faudra combattre nos anciens camarades.

Enfin, nous apprenons qu'une démo sera disponible le 11 janvier 2024, soit une semaine avant le lancement de Prince of Persia: The Lost Crown sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC le 18 janvier. D'ici là, nous aurons d'autres occasions d'en reparler. Vous pouvez le précommander au prix de 49,99 € sur Amazon, à la Fnac ou chez Cdiscount.