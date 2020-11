God of War : 51 millions de ventes pour le Dieu de la Guerre

Le New York Times célèbre le lancement de la PlayStation 5 avec un dossier sur les consoles et jeux de Sony, l'occasion d'apprendre que Ghost of Tsushima a dépassé les cinq millions d'exemplaires vendus depuis juillet dernier, mais aussi que la franchise God of War est extrêmement populaire.

Eh oui, d'après le NYT qui cite des chiffres de Sony, la licence God of War compterait plus de 51 millions de jeux vendus depuis ses débuts en 2005. Une ascension fulgurante pour le Dieu de la Guerre Kratos, qui n'avait que 21 millions de ventes en 2012. Depuis sont sortis God of War: Ascension, God of War Collection sur PS Vita, God of War III Remastered et surtout le God of War de 2018, qui a été encensé par la critique et les joueurs, avec plus de 10 millions de copies vendues rien qu'à lui.

God of War s'impose donc comme la seconde franchise de Sony la plus populaire, loin derrière Gran Turismo et ses 80,4 millions de jeux vendus, mais devant tout de même Uncharted et ses 41 millions d'exemplaires écoulés. Désormais, tous les regards sont tournés vers le prochain jeu God of War, brièvement teasé en septembre dernier et attendu sur PS5. Le jeu de 2018 est vendu 15,36 € sur Amazon.fr.