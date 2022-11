God of War Ragnarök : l'accessibilité au cœur d'un nouveau carnet des développeurs en vidéo, le patch day one disponible

C'est ce mercredi 9 novembre que God of War Ragnarök va venir faire trembler le monde vidéoludique, et à vrai dire il est déjà de sortie dans certains territoires grâce à la magie du décalage horaire. La presse a été unanime à son sujet et ce sont donc les joueurs qui vont à leur tour pouvoir se faire un avis. En attendant, c'est le quatrième volet de la série de vidéos sur les coulisses du développement qui a été mise en ligne, se concentrant cette fois sur Niflheim et l'accessibilité, dont un gros point avait été effectué en mai dernier à l'écrit.

C'est donc la conceptrice UX en chef Mila Pavlin, le concepteur associé à l'accessibilité UX Sam Schaffel, le programmeur de rendu Zhou Xuanyi et la productrice en chef de la jouabilité Kate Marlin qui nous expliquent en quoi consiste leur job et présentent plusieurs fonctionnalités intégrées au jeu pour le rendre jouable par le plus grand nombre, le tout avec quelques passages de jeu inédits qui ne révèlent rien de spoilant rassurez-vous. L'équipe a notamment fait appel à des joueurs en situation de handicap lors de play test, car écouter les retours des personnes concernées par certaines fonctionnalités est primordial.

La citation du discours de Kratos disant qu'il faut être meilleur résonne pour le coup particulièrement bien avec la trajectoire prise par le studio à la suite du lancement de God of War (2018), qui a pu tenir compte des retours de la communauté tôt dans la conception de cette suite. Les adeptes de 100 % n'ayant pas trop envie de se prendre la tête pourront même en profiter avec notamment un mode de contraste dit « collector », mettant en surbrillance les corbeaux par exemple. Et si jamais vous avez l'idée préconçue que l'accessibilité rend un jeu plus simple, il est bien expliqué que ces ajouts sont bénéfiques à l'ensemble des joueurs et que cela n'a rien avoir avec un mode Facile, plusieurs difficultés étant par ailleurs disponibles.

Au passage, le changelog du patch day one a été partagé, mais uniquement en anglais, à retrouver ici si jamais vous souhaitez voir les nombreux correctifs qui ont été appliqués.

