Gods & Monsters : la version alpha Orpheus a été jouable sur Stadia par erreur, du gameplay capturé !

Ubisoft vient de commettre une boulette qui ne semble pas si grave, mais qu'il est rare de voir dans le monde du jeu vidéo. En cherchant des titres sur la boutique en ligne de Stadia, des internautes comme l'équipe de Stadia Source ont découvert un produit inconnu et gratuit du nom d'Orpheus. Très vite, ils se sont rendu compte qu'il s'agissait d'une version alpha de Gods & Monsters, dont Orpheus était justement le nom de code.

Le jeu d'aventure d'Ubisoft qui avait été annoncé lors de l'E3 l'année dernière a bel et bien vu une mouture technique rendue jouable au grand public via Stadia. Le produit a très vite été retiré de la plateforme, mais cela n'a pas empêché certains joueurs de lancer des parties en streaming et de s'essayer à Gods & Monsters pendant quelques instants, en témoigne les vidéos présentes dans cet article.

Vu que Stadia est une plateforme de cloud gaming, le fait que l'accès à Orpheus ait été coupé fait que plus personne, même ceux qui l'avaient ajouté à leur catalogue, n'y a désormais accès. Les quelques joueurs ayant pu s'essayer à cet aperçu de Gods & Monsters n'en ont donc finalement pas retiré grand-chose, et surtout rien de compromettant pour Ubisoft. L'éditeur a certainement fait une erreur avec une version de test sur Stadia qui n'aurait jamais dû être visible par le grand public, mais l'histoire n'ira surement pas plus loin. Maintenant, il serait temps de nous donner des nouvelles concrètes du projet.