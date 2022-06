Gotham Knights : un trailer de gameplay qui cogne dédié à Robin

Maintenant qu'il a fixé la date de sortie de Gotham Knights et fait tomber le couperet quant à sa parution exclusivement sur next-gen, Warner Bros. Games peut revenir à des choses plus classiques concernant le titre. Ainsi, après avoir présenté du gameplay de Nightwing dans une bande-annonce au Summer Game Fest, il fait de même pour Robin aujourd'hui.

En plus de manier le bâton comme personne, ce super-héros aura accès à un arsenal de techniques de diversion pour surprendre ses ennemis.

En tant qu'expert du bō (long baton) pliable et spécialiste des techniques furtives, Robin est un atout sur lequel on peut compter. Robin est capable de se téléporter grâce à la technologie du satellite de la Ligue des Justiciers, utilisant la vitesse et la surprise à son avantage lors de ses combats. Son manque d'expérience est compensé par son extrême intelligence et ses compétences de détective comparables, voire supérieures à celles de Batman. Robin aspire un jour à reprendre le flambeau de son mentor. Et lorsque le moment sera venu, il sera prêt.

En toute logique, les 2 autres protagonistes jouables, Batgirl et Red Hood, auront droit à des vidéos similaires dans les semaines à venir. La sortie de Gotham Knights, c'est sinon toujours pour ce 25 octobre 2022 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, et vous pouvez précommander votre exemplaire à partir de 62,49 € sur Amazon.fr.