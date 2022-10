Gotham Knights : les configurations minimale et recommandée sur PC dévoilées, un ultime trailer pour tout savoir du jeu diffusé

L'une des grosses sorties vidéoludiques de cette semaine n'est autre que Gotham Knights, qui a pas mal fait parler de lui ces derniers jours, mais pas forcément en bien puisque des joueurs sont partis en croisade pour le sacro-saint framerate depuis qu'il a été annoncé que le jeu de Warner Bros. Games Montréal ne tournerait qu'à 30 fps sur PS5 et Xbox Series X|S. Si vous possédez un PC, vous n'aurez pas ce souci et pourrez bénéficier de tout un tas d'avantages techniques, du moins si vous arrivez à le faire tourner. Alors, faudra-t-il une grosse configuration ? Eh bien, voici la réponse résumée en une infographie, avec les configurations minimale et recommandée :

Mais ce n'est pas tout concernant l'actualité de Gotham Knights avant son lancement. Bien que nous ayons déjà eu droit à sa bande-annonce et sa cinématique de lancement, une nouvelle vidéo a vu le jour ce mardi, faisant le point sur tout ce qui fera le sel de l'expérience au fil d'un trailer long de trois minutes. Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin auront fort à faire dans le monde ouvert qu'est Gotham City, chacun disposant de son propre panel de compétences pour venir à bout des criminels. Nous avons par ailleurs un aperçu de leurs arbres de compétence, où l'expérience sera partagée entre les quatre personnages, et de leur personnalisation, puisque l'équipement jouera un rôle important pour devenir plus fort, en plus d'avoir la classe visuellement parlant. Thématique du jeu oblige, les missions prendront elles la forme de dossier d'enquêtes criminelles à résoudre, avec des vilains classiques tels qu'Harley Quinn, Clayface et Mr. Freeze, tandis que l'intrigue principale nous mettra sur la piste de la Cour des Hiboux.

La date de sortie de Gotham Knights est pour rappel fixée au 21 octobre et vous pouvez vous le procurer sur Amazon au prix de 51,99 €.

