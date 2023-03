Humble Bundle : un pack avec Gotham Knights, Ghostrunner et 70 autres articles à moins de 30 € pour soutenir la Turquie et la Syrie

Le 6 février dernier, un puissant séisme de magnitude 7,8 touchait la Turquie et la Syrie, tuant des dizaines de milliers de personnes et détruisant ou endommageant de nombreux bâtiments. Humble Bundle a décidé de créer un pack de plusieurs jeux pour venir en aide aux victimes.

Le Türkiye-Syria Earthquake Relief Bundle regroupe ainsi 72 articles, dont un paquet de jeux vidéo plus ou moins récents comme Gotham Knights, Ghostrunner, Pathfinder: Kingmaker - Enhanced Plus Edition, XCOM 2, PAYDAY 2, Eurotruck Simulator 2, les System Shock, Backbone, Mount & Blade: Warband ou encore Guilty Gear X2 Reload, ainsi que le jeu de rôle sur table Starfinder et les 10 tomes du comics Saga. L'intégralité de l'argent récolté ira aux associations Direct Relief, International Medical Corps et Save the Children.

Vous pouvez retrouver ce pack sur Humble Bundle, à partir de 28,03 €, jusqu'au 9 mars prochain.