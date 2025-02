Gran Turismo 7 : les nouveautés de la mise à jour 1.56 de février dévoilées

Alors que la concurrence va débouler au printemps via le portage de Forza Horizon 5, Polyphony Digital continue de tracer sa route avec ses mises à jour quasi mensuelles de Gran Turismo 7. La 1.56 de février va voir le jour ce jeudi à 7h00 et a donc été introduite, sans trop de surprises. Nous avons donc droit à trois véhicules additionnels, dont un petit camion Mercedes-Benz, mais aussi une nouvelle couleur pour la MAZDA 3 Gr.4, en plus des habituels évènements, menu, etc.

Vous trouverez ci-dessous la présentation de ces nouveautés provenant du PlayStation Blog et des visuels en page suivante.

3 nouvelles voitures ajoutées ce mois-ci

BMW Z4 3.0i '03

(En vente dans Brand Central et chez le concessionnaire Voitures d'occasion)

Un élégant cabriolet cachant un moteur à 6 cylindres en ligne sous son long capot.

Lors du Salon de l'Automobile de Paris en 2002, la Z4 a fait ses débuts en tant que cabriolet de sport, remplaçant la Z3. À l'origine, la gamme de moteurs comprenait un moteur à 6 cylindres en ligne de 2,5 L et un de 3 L, une montée en gamme par rapport à la Z3 qui débutait avec un moteur à 4 cylindres en ligne. Le style reflète fortement la patte unique de Chris Bangle, le designer en chef de BMW. Les lignes fluides et la ligne de pressage en forme de Z devant les portes sont des caractéristiques emblématiques qui identifient la voiture. Étant donné que le châssis et la carrosserie étaient un nouveau développement au niveau de la plate-forme, une distribution optimale du poids avant/arrière a été atteinte, à 50,3 et 49,7 respectivement. Il est également remarquable qu'en comparaison avec la Z3, la rigidité torsionnelle soit trois fois plus élevée, tout en étant 25 kg plus légère. La configuration de base de la suspension – utilisant des jambes de force à l'avant et des multi-links à l'arrière – est héritée de la série 3 de l'époque (E46), et il est dit que cela était dû au fait que les tests étaient déjà terminés à cet égard, ce qui faciliterait le développement du modèle. Aucun compromis n'a été fait en intégrant les dernières technologies des laboratoires de recherche de l'entreprise, y compris la première direction assistée électrique de BMW, le DTC – une fonction complémentaire du contrôle de traction – et le DDC, qui modifie la sensation de direction et la relation avec l'accélérateur en mode sport et en conduite normale. La transmission était disponible en MT, AT, et en semi-AT appelée SMG. Tout comme la Z3, elle est fabriquée dans l'usine de Spartanburg en Caroline du Sud, États-Unis. La version de compétition de ce modèle est active dans plusieurs courses, telles que les 24 Heures du Nürburgring.

Mercedes-Benz Unimog Type 411 '62

(En vente chez le concessionnaire Voitures légendaires)

Le synonyme de véhicules polyvalents à haute mobilité.

L'Unimog est un camion utilitaire produit et vendu par Daimler Truck. Avec son châssis robuste et son système de traction intégrale solide, l'Unimog est devenu un choix populaire dans une large gamme de domaines tels que l'agriculture, le labour lent, le nettoyage, le travail en haute altitude, la réponse aux catastrophes, la logistique, les chemins de fer, les aéroports, l'exploitation minière, la construction, et bien d'autres. Son histoire riche et ses performances ont cimenté sa réputation en tant que camion polyvalent par excellence.

L'histoire de l'Unimog a commencé en 1945, lorsque l'ancien directeur de la production de moteurs d'avion de Daimler-Benz, Albert Friedrich, a commencé à élaborer des plans pour une « machine motorisée universellement applicable à l'agriculture ». Même à ce stade précoce, il était déjà conçu comme un véhicule polyvalent, capable d'alterner entre plusieurs tâches simplement en changeant les attachements. Ce concept rationnel et économique a mené à plus de 70 ans d'utilisation de la part des utilisateurs.

La production à grande échelle a commencé en 1948. L'Unimog était initialement fabriqué par le constructeur de machines-outils Boehringer, mais toute la production a été transférée à Daimler-Benz en 1950, où il a été modifié pour la production de masse. En 1953, les nouveaux modèles clés de la série 401/402 sont arrivés, suivis par la série 411 en 1956. C'était une mise à niveau avec un moteur plus puissant et un châssis renforcé. La gamme comprenait trois empattements différents et plusieurs types de carrosserie pour un total de 12 modèles différents, qui pouvaient être modifiés pour s'adapter à l'usage par le biais de divers attachements.

Peugeot 205 GTI '88

(En vente dans chez le concessionnaire Voitures d'occasion)

Une superbe hot hatch française qui est devenue une légende du rallye.

En 1983, après plus de 15 ans de production, la Peugeot 104 a cédé la place au modèle compact 205. La carrosserie de la 205, avec son moteur transversal, a été conçue par l'équipe de design interne de Peugeot et est rapidement devenue un best-seller grâce à son apparence moderne et à son intérieur confortable. L'histoire de la 205 ne s'arrête toutefois pas là. Au moment du lancement du 205, Peugeot a également annoncé la 205 Turbo 16 pour la compétition dans la catégorie Groupe B du Championnat du Monde des Rallyes de l'époque. Peugeot en est arrivé à la conclusion qu'ils avaient également besoin d'un modèle sportif pour incarner les prouesses de la 205 Turbo 16. Cela les a conduits à la création d'un hot hatch connu sous le nom de 205 GTI.

L'intérêt principal de la 205 GTI est son moteur puissant. Mesurant seulement 3,7 m de long et pesant 900 kg, cette voiture compacte est équipée d'un moteur SOHC de 1,6 L à haut régime avec une transmission manuelle à 5 rapports. En 1986, la cylindrée du moteur a été augmentée de 1,6 L à 1,9 L pour produire 128,2 ch. Elle bénéficie également d'un excellent réglage de suspension avec des jambes de force sur les roues avant et des tirants sur les roues arrière. Sur des routes sinueuses, elle affiche un niveau de performance qui rivalise même avec la « reine » des hot hatches, la Golf GTI.