Granblue Fantasy Versus: Rising, Siegfried annoncé au roster dans le trailer de l'EVO Japan 2023, une bêta ouverte en approche

Annoncé en tout début d'année, Granblue Fantasy Versus: Rising améliorera la formule de son prédécesseur et s'invitera au passage sur la dernière console de Sony. Cela passera entre autres par l'augmentation du nombre de personnages jouables dès le lancement, incluant donc les 24 combattants de GBVS (ceux de base et les DLC) et Anila, la Générale divine ayant été dévoilée en février. Cygames et Arc System Works nous avaient donné rendez-vous à l'EVO Japan 2023 pour une bande-annonce inédite et donc évidemment la révélation d'un autre guerrier.

Les différents membres du roster sont ainsi présents dans le trailer du jour, avec en fond sonore la chanson We Are Who We Are, qui une fois n'est pas coutume est entièrement interprétée en anglais. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est l'introduction en fin de vidéo de Siegfried, un autre chevalier royal de Feendrache combattant aux côtés de Lancelot et Percival. Leur popularité étant importante, cela n'a rien d'étonnant, même si nous pouvons regretter le manque de prise de risque, surtout qu'il sera également jouable dans Granblue Fantasy: Relink. Il va sans dire qu'avec sa grande épée, son style de combat devrait être assez singulier pour se démarquer.

Si vous êtes impatients d'essayer le jeu, une bêta ouverte va être organisée en mai sur PS5 et PS4. Dommage pour les joueurs PC. Les détails de cette dernière seront dévoilés prochainement. Enfin, un tournoi aura lieu à l'EVO 2023 cet été.

