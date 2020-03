Granblue Fantasy Versus : Zooey officialisée dans une bande-annonce pour le Character Pass 1, un point sur les DLC parus

C'est ce dimanche qu'a eu lieu le livestream spécial du 6e anniversaire de Granblue Fantasy, dont une partie a été dédiée au jeu de combat d'Arc System Works, Granblue Fantasy Versus. Après deux courts affrontements entre les deux personnages en DLC parus cette semaine, Beelzebub et Narmaya, nous avons comme prévu eu droit à une bande-annonce pour l'ensemble du Character Pass 1 et la révélation du cinquième personnage y étant inclus.

Bon, les fuites du PlayStation Store japonais plus tôt dans la semaine via les packs de couleur ont un peu gâché la surprise, mais les fans seront tout de même ravis de pouvoir contrôler Zooey (doublée par Ami Koshimizu), dont un premier aperçu in-game a ainsi été donné. L'incarnation de Grand Order paraîtra en avril et disposera d'une jauge de wyvern lui permettant d'invoquer Lyrn au combat. Elle sera accompagnée par le thème Peacemaker's Wings composé par nul autre que Nobuo Uematsu et interprété par Stella Magna. Le trailer permet également d'apprécier de courtes séquences avec Soriz et Djeeta, attendus eux aussi le mois prochain.

La prochaine bande-annonce dédiée au jeu est programmée pour le 24 mars et devrait en toute logique mettre à l'honneur Soriz et sa force physique à nul autre pareil ! Une nouvelle arène sera elle ajoutée prochainement, le stage Rose Queen ! Pour l'accompagner, deux avatars pour le lobby permettront d'arborer l'apparence de Rosetta et Yggdrasil. Il faudra tout de même débourser 400 ¥ pour se procurer l'ensemble.

Par ailleurs, le live nous a permis d'apprendre que l'OST du jeu verra le jour dans l'Archipel le 17 juin et qu'un artbook sera mis en vente durant l'été. Enfin, Granblue Fantasy Versus aura son tournoi RAGE New Generation E-sports le 20 et 21 juin avec un cashprize de 5 millions de yens, dont 3 millions pour le premier prix.

Ensuite, faisons un point sur les DLC parus sur la boutique nord-américaine, qui sortiront sans doute en Europe une fois le jeu disponible :

Au Japon, trois packs de voix off (annonces d'avant match et menus) sont également vendus 990 ¥ chacun ou dans un pack à 3 080 ¥, et des vidéos présentant le tout ont été mises en ligne :

Pour rappel, la date de sortie européenne de Granblue Fantasy Versus est fixée au 27 mars sur PS4. Une version PC (Steam) va elle voir le jour le 13 en Amérique du Nord et au Japon.