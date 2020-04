Granblue Fantasy Versus : Zooey vient remettre de l'ordre en vidéo, détails du Character Pass 2 et ajouts gratuits à venir pour le mode RPG

Si les joueurs PS4 de Granblue Fantasy Versus peuvent profiter de Soriz et Djeeta depuis le 7 avril comme c'était prévu, ceux sur PC ont dû patienter une semaine supplémentaire pour les voir débarquer à cause d'un délai dans le développement. Hormis ce léger décalage, tout se passe comme prévu dans la communication du jeu de combat développé par Arc System Works et c'est donc ce 17 avril qu'a été diffusée la bande-annonce de Zooey (doublée par Ami Koshimizu), ultime personnage additionnel du Character Pass 1.

Pour commencer, sa sortie s'effectuera avant la fin du mois, le 28 avril sur les deux plateformes. Ensuite, si vous découvrez le personnage, il s'agit de l'incarnation humaine de Grand Order, la Primal Beast se manifestant lorsque l'équilibre du monde est menacé, ce qui est en l'occurrence le cas à cause des trois Singularités que sont Gran, Djeeta et Beelzebub... Elle est toujours accompagnée par ses dragons Dyrn et Lyrn, ce dernier combattant à ses côtés dans GBVS. Pour ne pas changer, ses techniques sont disponibles sur le site officiel japonais et ont été traduites par @granblue_en, dont le fameux Gamma Ray :

Granblue Fantasy Versus 56,31 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 56,31€. Capacité 1-A : Call Wyvern (Immortal Thrust) Lyrn vole en avant tel un projectile et restera sur le terrain après cela. Cette capacité peut être utilisée tant que Zooey a toujours la jauge de Wyvern disponible. Capacité 1-B : Call Wyvern (Breath) Lyrn crache du feu, provoquant l'éruption d'un pilier de flamme. Il frappe plusieurs fois et, si l'adversaire le bloque, Zooey peut mettre en place son attaque. Lyrn restera sur le terrain et peut être utilisé tant que Zooey a toujours la jauge de Wyvern disponible. Capacité 1-C : Call Wyvern (Sweeping Thrust) Lyrn lance un faisceau. Il couvre une large zone et est excellent à longue portée ou lorsque l'adversaire est acculé. Lyrn restera sur le terrain et peut être utilisé tant que Zooey a toujours la jauge de Wyvern disponible.

Capacité 2 : Spinning Slash La rushing attack de Zooey. La version avec Carré est rapide, mais parcourt une courte distance. La version avec Triangle est plus lente, mais va plus loin. Ray Strike et Bisection peuvent être effectués comme follow-ups (enchaînements) à cette attaque. Capacité 2-A : Ray Strike Un suivi possible de Spinning Slash, qui frappe en bas. Il sort rapidement et se combine naturellement avec Spinning Slash. Capacité 2-B : Bisection L'autre follow-up de Spinning Slash. Il se lance sur un coup. Attention : les versions avec Carré et Triangle de Spinning Slash ne se combinent pas naturellement en Bisection.

Capacité 3 : Spinning Slash (Air) Un Spinning Slash avec un saut et une descente en piquée. Le mouvement freine juste devant l'adversaire, il est donc peu probable qu'il se croise, même de près. Les versions avec Triangle et Rond ont une hitbox vers le haut et sont utiles dans les combos ou comme anti-aérien. Capacité 4 : Thunder Zooey enfonce son épée dans le sol et invoque une frappe foudroyante. Carré, Triangle et Rond invoquent chacun des éclairs à différentes distances. Le bouton peut être maintenu pour retarder la foudre, ce qui lui permet de l'utiliser en setplay. Capacité 5 : Aerial Thunder Zooey effectue des tirs foudroyants depuis les airs vers le sol. La version avec Carré tire près d'elle, celle avec Triangle tire à mi-portée et la version avec Rond tire deux éclairs.

Action unique : Convergence Zooey charge la jauge de Wyvern utilisée dans les spéciaux Call Wyvern. Plus la touche est maintenue longtemps, plus elle récupère sa jauge de Wyvern. Action unique A : Last Wish Une attaque invincible que Zooey peut effectuer après Convergence. Si elle frappe, l'ennemi est repoussé à une distance significative, et elle gagne une grande quantité de jauge de Wyvern. Skybound Art : Gamma Ray Une technique invincible. Lance l'ennemi dans les airs avec un uppercut et poursuit avec Gamma Ray. L'uppercut se déplace assez loin, il est donc utile pour les contre-attaques et les interruptions à moyenne portée. Super Skybound Art : Armageddon Zooey révèle sa véritable forme de Grand Ordre et se précipite en avant avec une certaine invincibilité. Ce coup a une énorme hitbox et peut être utilisé pour des contre-attaques à longue portée ou des combos.

Pour ne pas changer, elle sera livrée dans un pack coûtant 6,99 € (800 ¥ au Japon) et contenant un avatar pour le lobby, une icône de support, deux quêtes supplémentaires et un code pour Granblue Fantasy débloquant sa skin Keeper of Balance, Envoy of the Blue la métamorphosant en Grand Order. Bien entendu, si vous avez le Character Pass 1 vendu 29,99 €, pas besoin de repasser à la caisse. Et comme vous pouvez le constater, la fresque des personnages jouables (hormis Beelzebub vu son statut d'ennemi) est désormais plus complète que jamais, nous sommes curieux de voir de quelle manière seront présentés les suivants.

Eh oui, un Character Pass 2 est déjà prévu, dévoilé à l'origine en décembre lors du Granblue Fantasy Fes 2019. En plus de Belial, ce sont donc pas moins de 5 autres personnages jouables qui seront proposés à la vente à partir de cet automne ! Après tout, avec un univers si riche, il y a clairement le choix et les fans ont déjà des envies bien précises.

Avant ça, un stage supplémentaire sera mis en vente là encore le 28 avril, basé sur le fameux casino Jewel Resort que les joueurs du titre mobile connaissent bien et dont le pack inclura des avatars pour le lobby représentant Therese, une Bunny Girl, un arbitre et Bob, représentant un simple PNJ villageois. Son prix sera de 400 ¥ tout comme l'était l'arène de Lumacie, disponible contre 3,99 € en Europe, il devrait donc en être de même cette fois.

Si vous n'avez pas envie de débourser un centime de plus, sachez que de nouveaux chapitres vont être ajoutés gratuitement au mode RPG à la manière de ce que propose là encore Granblue Fantasy. Les épisodes 41 à 45 arriveront cet été, suivis au début de l'année 2021 par les 46 à 50.

Pour finir, nous découvrons la tracklist complète de l'OST de Granblue Fantasy Versus qui sera commercialisée à compter du 17 juin et contiendra l'ensemble des pistes jusqu'à l'inclusion de Zooey, reste à savoir de quelle manière il sera possible de se la procurer en dehors du Japon. FKHR (Tetsuya Fukuhara) a d'ailleurs commenté l'illustration utilisée sur Twitter, déclarant qu'elle représente les 5 combattants en DLC, car la bande-son de la Premium Edition avait eu droit aux 11 membres du roster de base. D'ailleurs, les morceaux Rose Queen et Paradise Lost viennent tout droit du jeu mobile, comprendre par là sans retouche.