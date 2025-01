GRIM : l'expérience de survie en réalité virtuelle arrive en alpha accès anticipé

Le jeu de survie multijoueur en réalité virtuelle GRIM s'apprête à faire ses débuts avec une alpha en accès anticipé. Disponible à partir du 16 janvier 2025 sur Steam et Meta Quest, ce titre prometteur est développé par Spoonfed Interactive, en collaboration avec Combat Waffle Studios, déjà connu pour des jeux comme Ghosts of Tabor et Silent North.

GRIM transporte les joueurs sur une version désolée de la planète Mars, où les tentatives de colonisation humaine ont échoué. Le jeu propose une expérience immersive inspirée de titres tels que Rust, combinant des éléments PvP et PvE. Les joueurs devront non seulement survivre dans des conditions extrêmes, mais également collecter des ressources essentielles telles que la nourriture, l’eau et des matériaux pour bâtir et protéger leur base. Le studio met un point d’honneur à offrir un niveau de réalisme élevé dans un univers de science-fiction. Chaque décision compte, qu’il s’agisse de coopérer avec d’autres joueurs ou de rivaliser pour les ressources. Cette tension entre survie et confrontation ajoute une dimension stratégique au gameplay.

Green Hell VR, une autre référence du genre survie, plonge les joueurs dans la jungle amazonienne, où la survie repose sur la maîtrise des écosystèmes naturels et la lutte contre des dangers comme les maladies et les animaux sauvages. Contrairement à GRIM, qui mise sur un environnement de science-fiction post-apocalyptique, Green Hell VR offre une expérience plus enracinée dans le réalisme environnemental. De même, des titres comme The Forest VR ou Song in the Smoke offrent des approches différentes de la survie. The Forest VR se concentre sur l’exploration et la confrontation avec des créatures hostiles dans une forêt dense, tandis que Song in the Smoke met en avant l’artisanat et la chasse dans un cadre préhistorique. GRIM se distingue par son cadre martien unique et son système multijoueur axé sur la compétition et la collaboration.

L'alpha en accès anticipé sera disponible au prix de 20 euros sur Steam et Meta Quest. Une version pour PlayStation VR2 est également en développement, bien que sa date de sortie n’ait pas encore été communiquée.