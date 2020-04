Grounded : date de sortie et bande-annonce en solo pour l'exclusivité Xbox avec des survivants miniatures

Pour son premier jeu sous la gouverne des Xbox Game Studios, Obsidian Entertainment va faire dans l'original. Il a en effet sous le coude Grounded, un jeu de survie nous faisant incarner des adolescents rapetissés devant survivre dans la nature.

Le mode multijoueur avait été évoqué dès l'annonce, mais c'est bien le solo qui a été montré avec une bande-annonce lors du dernier Inside Xbox. Grounded nous donnera accès à une expérience en solitaire poussée, où nous aurons le loisir de collecter des ressources, crafter armes et armures, construire et améliorer notre base, affronter des insectes et découvrir les secrets d'étranges structures qui ne semblent pas dans notre environnement par hasard. Heureusement, le robot BURG.L. sera là pour nous aider.



Le titre était prévu pour le printemps 2020 en Accès Anticipé via Steam Early Access et Xbox Game Preview, mais il loupera finalement le coche d'un mois. Le premier jet de Grounded, dont le contenu a déjà été précisé, a vu sa date de sortie fixée au 28 juillet 2020 sur PC et Xbox One.