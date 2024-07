Guilty Gear: Strive, l'anime Cyberpunk: Edgerunners va s'inviter dans le Season Pass 4, son contenu entièrement révélé

L'EVO 2024 est l'occasion parfaite pour tous les acteurs de la scène du versus fighting d'effectuer leurs annonces et Arc System Works n'a évidemment pas échappé à la règle. Alors que Slayer a été ajouté le 30 mai dernier dans Guilty Gear: Strive, venant conclure le Season Pass 3, nous avions d'ores et déjà eu la confirmation d'une Saison 4 depuis le mois de mars, sans plus de précision. Eh bien, le studio n'a pas fait les choses à moitié puisqu'il a carrément dévoilé l'intégralité des personnages qui composeront cette prochaine vague d'ajouts, avec une belle surprise à la clé. En effet, pour la première fois, une collaboration va avoir lieu et ce n'est même pas avec une licence de jeux de combat. En effet, l'heureuse élue est la série d'animation Cyberpunk: Edgerunners tiré de l'univers de CD Projekt et servant de préquelle à Cyberpunk 2077.

Oui, vous ne rêvez pas, Lucy de Cyberpunk: Edgerunners sera jouable dans Guilty Gear: Strive ! Il va toutefois falloir patienter un an avant de poser les mains dessus, mais d'ici là, trois autres personnages vont voir le jour, dont deux connus des fans. Nous retrouvons en premier lieu la demi-Gear et reine de Vialathea, Dizzy, qui est pour rappel la mère de Sin Kiske, la fille de Justice et Sol Badguy et donc la femme de Ky Kiske, une sacrée famille ! L'illustration du Season Pass 4 la mettant en avant a été réalisée par Daisuke Ishiwatari. Vient ensuite Venom surnommé le Fantôme. Il sera suivi par Unika... qui sera au cœur de la série animée Guilty Gear Strive: Dual Rulers. Oui, il n'y a pas de hasard et les fans l'avaient vu venir de loin.

Reine Dizzy - Octobre 2024

Venom - Début 2025

Unika - Printemps 2025

Lucy - Été 2025

Deux nouveaux stages les accompagneront, qui ont eu droit à un rapide aperçu sous la forme de concept arts. Un coloris inédit (le #16) va lui servir de bonus d'achat du Season Pass 4 pour les 31 personnages jouables jusqu'à Unika, Lucy n'étant pas comprise dans le lot. De même, les coloris #7 à #12 seront inclus pour ces nouveaux combattants, sauf elle.

Quant au mode Team of 3 évoqué dans la vidéo, nous y reviendrons dans un article à part, car il y a beaucoup à en dire. La version 1.38 du jeu a elle été déployée ce lundi pour accueillir le Season Pass 4 qui va être disponible à l'achat. Vous pouvez consulter son changelog sur le site officiel.

Guilty Gear: Strive est vendu 35,99 € chez Gamesplanet.