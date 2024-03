Guilty Gear: Strive, mamma mia, la psychotique A.B.A bientôt ajoutée au roster avec d'autres nouveautés

Cette nuit, à l'occasion de la phase finale de l'Arc World Tour 2023, Arc System Works nous a donné des nouvelles de Guilty Gear: Strive. Dans le cadre de son Season Pass 3, les joueurs ont d'ores et déjà pu retrouver Johnny l'été dernier puis Elphelt Valentine avec sa puissante voix gutturale en décembre. Deux autres combattants doivent les rejoindre cette année et nous connaissons désormais le prochain en lice, ou plutôt la prochaine, qui est elle aussi connue des fans. Oubliez toutefois ses cheveux rouges, car l'Homonculus A.B.A s'est mise au vert, mais est toujours aussi dérangée et conserve sa hache-démon géante Paracelsus (non, ce n'est pas une keyblade). La dernière fois qu'elle était jouable remonte à Guilty Gear XX Λ Core Plus R, il y a environ une décennie.

Bande-annonce en japonais

Il sera possible de se procurer A.B.A seule au prix de 6,99 € ou au sein du Season Pass 3 à 24,99 € à partir du 26 mars, soit mardi prochain. Vous pouvez retrouver des détails sur cet étonnant personnage et son arme ci-dessous, ainsi qu'une vidéo détaillant son gameplay faisant notamment appel à un état de Jealous Rage améliorant ses déplacements et coups.

A.B.A (Riho Sugiyama en japonais / Anna Brisbin en anglais) Flamme dévorante de jalousie Une Homunculus née dans un laboratoire appelé Flask. Elle a donné le nom de Paracelse à une hache qui ressemble beaucoup à une clé et le traite comme son mari. En raison de son éducation solitaire en laboratoire, elle est extrêmement timide avec les nouvelles personnes. Elle est encore immature émotionnellement et montre un côté profondément jaloux et possessif lorsqu'il s'agit de Paracelsus. Elle peut paraître belliqueuse, mais ce n'est que pour dissimuler sa timidité. Elle maintient un niveau de base de considération et de sympathie pour les autres. Elle s'est d'abord lancée dans un voyage pour trouver un corps humain pour son époux, Paracelse. Désormais préoccupée par les récents changements intervenus dans son apparence, elle enquête sur la cause de sa transformation. Paracelsus (Akira Kamiya en japonais / Alejandro Antonio Ruiz en anglais) L'arme d'A.B.A ainsi que son mari (selon elle). En réalité, il s'agit d'une hache de combat magique nommée Flament Nagel. Son lavage de cerveau a conduit de nombreux guerriers à la mort sur les champs de bataille lors des croisades. Sa soif de violence pousserait son porteur à se battre jusqu'à leur fin sanglante, sans distinction entre ami ou ennemi. Après les croisades, il a rencontré A.B.A, l'accompagnant malgré un dégoût apparent pour ses avances constantes. Tout au long de leur temps ensemble, il a commencé à changer de forme, passant d'une hache à une clé. A.B.A n'a pas encore remarqué le changement de cœur qu'il a vécu parallèlement à cette transformation. Alors qu'il s'est habitué à la vie en dehors du champ de bataille, curieusement, il se retrouve parfois à perdre sa forme...

Bande-annonce en anglais

Mais ce n'est pas tout, car à la même date, un nouveau stage sera ajouté, baptisé Fallen Prayer, Engulfed Lives avec la mer, des coraux et un gigantesque édifice en fond, un beau site touristique qui servira donc de champ de bataille. Il sera inclus dans le Season Pass 3 et pourra aussi être acheté séparément.

Enfin, une mise à jour gratuite va ajouter un nouveau coup à Millia Rage nommé Artemis :

Ce nouveau coup spécial permet à Millia d'attaquer tout en sautant en biais derrière elle. En sautant, elle peut esquiver les attaques basses ou même passer de l'autre côté de l'adversaire. Cela crée une autre option pour le jeu offensif de Millia et rend confus un adversaire bloquant avec un cross-up fulgurant (un passage dans le dos, NDLR).

Guilty Gear: Strive est pour rappel disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Si vous jouez sur cette plateforme, le Season Pass 3 est vendu seulement 22,49 € par Gamesplanet.