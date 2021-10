Half Life: Alyx, la seconde partie du mod BioShock (Return To Rapture) s'offre à nous en vidéo et promet du lourd !

Half Life: Alyx, le célèbre jeu en réalité virtuelle de la série éponyme, considéré comme l'un des jeux VR les plus aboutis à ce jour, refait parler de lui avec la deuxième partie du mod BioShock: Return To Rapture. Depuis sa sortie, HLA, comme les intimes le surnomment, ne cesse de nous gâter. Le jeu à la physique irréprochable et aux graphismes next-gen est basé sur le Source Engine 2. Il propose, de par son socle, pléthore de customisations, laissant libre cours à l'imagination débordante des moddeurs. Allant de simples changements cosmétiques en jeu à l'ajout d'armes, jusqu'à la création de véritables jeux, comprenant un scénario, des doublages, des environnements complets et même des assets, les possibilités sont infinies et encouragées par Valve.

Les mods sont légion et font le grand bonheur des joueurs amateurs de Half Life: Alyx. Aussi, ces derniers feront bientôt office d'un article complet dédié sur notre site. Mais aujourd'hui, c'est à BioShock: Return To Rapture que nous nous intéressons, car il est considéré par beaucoup comme le meilleur mod d'HLA. Vous pourrez le retrouver dans le workshop de Steam à cette adresse, et ce gratuitement. Il se compose de huit niveaux complets et scénarisés à l'ambiance glauque de la franchise. Débarqué courant mars 2021, il avait fait forte impression. Nous avions pu le tester et nous replonger dans l'univers dystopique de BioShock pendant plus de quatre heures. L'occasion de renouer avec un gameplay dynamique et oppressant à souhait, tout en profitant de ce que HLA a à nous offrir en termes de mécaniques de jeu.

Wim Buytaert l'excellent moddeur ayant rejoint le studio Patient 8 Games (anciennement Section 8), à qui nous devons les mods RESIDENT ALYX Biohazard ou encore The Lost Case, continue dans son projet de recréer l'intégralité du cadre emblématique de BioShock, avec la deuxième partie de BioShock: Return To Rapture dont voici le trailer.

Le premier épisode nous avait épatés par la quantité indécente d'éléments de décors tirés de la franchise, répartis dans les huit niveaux du mod. Cependant, nous avions été déçus de nous retrouver uniquement devant les modèles fixes des personnages emblématiques. La deuxième partie du mod entend bien nous en mettre plein la vue en intégrant encore plus d'éléments de décors, tant visuels qu'interactifs, mais aussi une vingtaine de niveaux inédits. Nous retrouverons ainsi parmi ces changements des machines à sous, des pièces de monnaie remplaçant la résine, l'implémentation de la physique dans les tissus, des graphismes encore plus soignés, mais ce n'est pas tout. Le mod intégrera une partie des protagonistes et ennemis de la franchise, animés en chair et en os, avec leur propre IA. Un vent de fraîcheur souffle donc avec l'arrivée des Petites Sœurs accompagnées des Big Daddies, qui viendront se mêler aux Splicers et aux sbires du Cartel de HLA ! Par ailleurs, les armes inertes de BioShock que nous manipulions seront dorénavant pleinement opérationnelles et personnalisables, de quoi partir chasser au bon gros fusil à pompe et refaire son attirail !

D'après les dire, cette seconde partie du mod de BioShock : Return To Rapture devrait pointer le bout de son nez avant la fin de l'année. En tout cas, ici à la rédaction, nous sommes impatients ! Le travail abattu, ne serait-ce que pour le premier épisode est monumental. Nul doute que la nouvelle équipe autour du projet saura pousser l'aventure au plus haut niveau !

