Half-Life: Alyx, laissez-vous tenter par le dernier mod Portal !

Le Source Engine 2, moteur utilisé dans Half-Life: Alyx propose aux moddeurs du monde entier de laisser libre cours à leur imagination en retravaillant le jeu d'origine pour lui apporter des changements cosmétiques, de nouvelles armes et de nouveaux environnement. Les plus ambitieux s'attèlent même à la reproduction de jeux vidéo, comprenant un scénario, des doublages, des environnements complets et même divers assets, les possibilités sont infinies et encouragées par Valve. Le dernier mod ayant fait grand bruit est Return To Rapture basé sur la franchise BioShock.

Le workshop de Steam est très fourni en contenu et HLA n'est pas en reste. Pour preuve, il existe à ce jour des centaines de mods permettant de customiser le titre et l'expérience de jeu de fond en comble. Le moddeur TheBoxTrot s'est attelé à la tâche de reproduire celle d'un célèbre jeu de réflexion, à savoir Portal !

Actuellement, il existe de nombreux mods dédiés et packs d'assets pour refondre les éléments de décors du jeu d'origine, les textures, ainsi que des objets autour de l'univers de Portal. Seulement, les quelques expériences que nous avons pu tester jusqu'à présent n'incluent pas ce qui a fait le succès de la série, c'est-à-dire ses portails. Le développeur a réussi à porter l'expérience du jeu à un tout autre niveau en nous offrant cette possibilité. Et il faut dire que la tâche n'a pas dû être facile, car le moteur de jeu Source 2 est très différent de son prédécesseur.

Quoi qu'il en soit, nous retrouvons à l'heure actuelle deux maps : Test_Chamber_01 & Test_chamber_02. Le moddeur y a intégré le portal gun, la voix de notre cher Glados, notre bon vieux cube et les environnements de la franchise, de quoi entrevoir les futures possibilités. Le mod n'est pas exempt de défauts et est toujours en développement. Les portails n'affichent pas encore l'effet de profondeur désiré et le cube n'en fait parfois qu'à sa tête. Mais le proof of concept est là et nous ne pouvons qu'imaginer une sortie très prochaine d'une version finalisée.

Le téléchargement du mod se passe à cette adresse.

Pour en savoir plus sur l'avancée du projet et les mods développés sur le moteur Source 2, vous pouvez vous rendre sur le Discord dédié.