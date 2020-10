Halo 4 : la phase de test a débuté sur PC

C'est la dernière ligne droite pour Halo: The Master Chief Collection sur PC, il ne manque plus que le quatrième et dernier épisode pour que la compilation soit complète sur Steam et le Windows Store. 343 Industries avait promis que tous les jeux seraient jouables avant la fin de l'année 2020, et c'est en bonne voie.

Halo 4 vient en effet d'entrer, comme prévu, en phase de test sur ordinateurs, des essais réservés aux membres Halo Insider. L'occasion pour les développeurs de faire quelques réglages, notamment concernant le cross-play entre les PC et Xbox One, avec un matchmaking adapté pour éviter tout déséquilibre entre les joueurs clavier+souris et manette. Le cross-play est donc à l'essai dans les modes compétitifs, Forge et Firefight, mais pas dans la campagne Spartan Ops coopérative. Les joueurs Halo Insider ont déjà accès à cinq missions principales et dix niveaux coopératifs, ainsi que 11 cartes multijoueurs, ce qui devrait être largement suffisant pour assurer une bonne qualité de jeu au lancement de la version finale.

Halo 4 n'a toujours pas de date de sortie précise dans la Master Chief Collection sur PC, mais cela devrait être désormais une question de semaine, dans le courant du mois de novembre donc. La compilation sera donc complète, il faudra alors patienter jusqu'à la sortie de Halo Infinite pour retrouver le Spartan John-117. Vous pouvez retrouver la bande originale de Halo 4 à 16,77 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Halo Infinite : un Nerf MA40 avec 16 000 cristaux Swarovski à gagner