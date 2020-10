Halo Infinite : un Nerf MA40 avec 16 000 cristaux Swarovski à gagner

Dans Halo Infinite, le Master Chief sera notamment équipé du MA40, un fusil d'assaut bien pratique pour éliminer les Covenants, et qui a déjà été décliné en jouet Nerf (à 72,24 € sur Amazon.fr). Mais 343 Industries et Microsoft voient les choses en grand et lancent un concours pour gagner un produit... insolite :

Bling, bling, blast.



Follow and retweet with #halonerfxboxsweepstakes for a chance to win this customized @Halo Infinite Nerf MA40 blaster covered by-hand in 16,000+ @Swarovski crystals.



Ends 10/30/20. Rules: https://t.co/Jy0qWy26tb pic.twitter.com/hRhkseLV7v — Xbox (@Xbox) October 19, 2020

Eh oui, comme vous pouvez le voir sur le tweet et la vidéo ci-dessus, les studios proposent de gagner un Nerf du MA40 recouvert de plus de 16 000 cristaux Swarovski, du célèbre fabricant de cristal luxueux connu dans le monde entier. Une rencontre pour le moins originale, pour un produit unique qui l'est tout autant, et pour le remporter, il faut suivre le compte @Xbox et retweeter le post ci-dessus avec le hashtag #halonerfxboxsweepstakes. Et surtout croiser les doigts ! Le concours est ouvert à tous les résidents d'un pays pris en charge par Xbox, dont la France, la Suisse, la Belgique et le Canada.

Le concours est actif jusqu'au 30 octobre prochain, et pour rappel, Halo Infinite est attendu en 2021 sur PC, Xbox One et Xbox Series X et S.

