Haven : une date de sortie sur PS4, Switch et l'Epic Games Store

Haven est sorti le mois dernier sur PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S et PC via Steam et GOG.com, le jeu indépendant de The Game Bakers, déjà auteur de Fury, a séduit les joueurs grâce à son univers coloré et son écriture, et il va prochainement débarquer sur de nouvelles plateformes.

We are thrilled to announce that Haven is coming to Nintendo Switch, PlayStation 4 and Epic Games Store February 4th. Just in time for Valentine's Day ????



The Game Bakers annonce en effet que Haven sortira sur PlayStation 4, Nintendo Switch et l'Epic Games Store le 4 février prochain, vous n'aurez donc plus d'excuse pour ne pas vous lancer dans cette aventure en compagnie de Kay et Yu, un jeune couple qui fuit sa société pour vivre sur Source, une étrange planète.

