Hearthstone se lance dans l'année du Griffon avec un tas de nouvelles cartes et fonctionnalités

Heartstone a évidemment fait une apparition lors de la cérémonie d'ouverture de la BlizzConline de cette nuit, les développeurs ont notamment lancé une nouvelle année de festivités sous le signe du Griffon. Les joueurs vont ainsi pouvoir découvrir l'extension Forgés dans les Tarides avec pas moins de 135 nouvelles cartes, inspirée de la région éponyme de World of Warcraft.

L'année du Griffon introduira ainsi des modifications majeures dans le jeu de cartes de Blizzard, et rajoutera notamment 10 serviteurs mercenaires légendaires dont les joueurs pourront découvrir l'histoire au fil des mois. Le studio annonce que les joueurs peuvent déjà précommander le mégapacks Forgés dans les Tarides avec 85 paquets de cartes, dont 5 avec des cartes exclusivement dorées, deux cartes légendaires dorées, le dos de carte de l'année et le héros alternatif Hamuul Totem-Runique, sans oublier les avantages de champs de bataille pour toute l'extension.

Mais ce n'est pas tout, car Blizzard a également dévoilé Hearthstone : Livre des Mercenaires, un mode solo compétitif attendu prochainement qui mettra en scène des personnages de Warcraft dans des combats tactiques, il faudra cependant attendre plus tard dans l'année pour le découvrir. Enfin, les développeurs ont présenté l'ensemble fondamental et le format Classique :

L'ensemble fondamental de Hearthstone débarquera avec l'ouverture de l'année du Griffon. Déblocable gratuitement pour tous les joueurs au fil de leur montée de niveau et mis à jour chaque année, l'ensemble fondamental remplace les ensembles classique et de base par une sélection de 235 cartes nouvelles et existantes visant à renouveler Hearthstone et à assurer un démarrage en douceur pour les nouveaux joueurs. L'ensemble fondamental comprendra 160 cartes de classe et 75 cartes neutres, parmi lesquelles des versions revisitées des serviteurs légendaires représentant les plus redoutables dragons de Warcraft, dont Aile de mort, Malygos et Ysera.

Autre nouveauté de l'année du Griffon : le format Classique, qui invite les joueurs à découvrir ou redécouvrir le jeu tel qu'il l'était à sa sortie, en 2014. Complémentaire aux formats Standard et Libre, le format Classique bénéficiera d'un suivi constant, avec ses propres récompenses et son classement, et comprendra toutes les cartes originales de Hearthstone dans leur première version.