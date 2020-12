HeatWave : un jeu de stratégie et d'aventure annoncé pour Switch et PC

HeatWave s’est révélé au monde. Ce dernier est un jeu de rôle et de stratégie indépendant développé et édité par le studio polonais Perimeter Games. Dans cette production se déroulant en 2080, le joueur devra faire face aux changements climatiques en Alaska. Le gouvernement américain ayant abandonné la région, son peuple devra survivre par lui-même en plus de lutter contre une colonisation hostile orchestrée par la Russie et la Chine.

HeatWave est donc attendu sur Nintendo Switch et PC via Steam pour le quatrième trimestre 2022. Dans la bande-annonce ci-dessus, l’histoire est mise en avant pendant près de deux minutes. Le narrateur explique que les États-Unis ont perdu leur puissance et que le pays s’est fait attaquer sur ses propres terres. Dans la deuxième partie, un peu de gameplay est présenté avec des résistants en train de récolter des matériaux en plus de combattre des forces ennemies.

HeatWave est un jeu bac à sable de stratégie et de survie qui prend place en 2080 dans un Alaska touché par le changement climatique. Le réchauffement climatique a mené l'humanité au bord de l'effondrement, causé des migrations sans précédent et provoqué des conflits internes. Le gouvernement américain a donc décidé d'abandonner l'Alaska et de se focaliser sur le sauvetage de son continent.

Le gouvernement russe, soutenu par la Chine, décide de tirer profit de la situation aux États-Unis. Pour élargir ses territoires propices à la vie, la Russie et la Chine envahissent l'Alaska, ancienne colonie russe. Face à l'oppression et à une colonisation hostile, le peuple alaskain forme des groupes de résistants pour repousser les envahisseurs.

Dirigez votre propre faction de résistants

Formez votre équipe, instaurez des lois internes et adaptez les règles à un environnement en constante évolution.

Installez une base dans les profondeurs des forêts de l'Alaska et construisez de nouvelles structures pour que votre peuple devienne autosuffisant.

Utilisez vos compétences de survie et améliorez-les

Survivez dans la nature avec des ressources limitées. Aidez votre peuple à subvenir à ses besoins fondamentaux. Installez des campements, obtenez des ressources énergétiques et protégez votre peuple du froid et de la pluie. Chassez pour obtenir de la nourriture, cueillez des plantes sauvages ou pillez les communautés locales pour ne pas mourir de faim. Récupérez des restes et des matériaux pour fabriquer des outils, des médicaments et des armes.

Explorez le monde

Visitez des colonies. Discutez avec les habitants, recrutez, échangez ou terminez des quêtes pour améliorer vos relations. Explorez les vastes étendues de l'Alaska et plongez dans une histoire non linéaire. Prenez des décisions difficiles et forgez votre propre route pour atteindre l'indépendance.

Adoptez des tactiques de guérilla

Restez dans l'ombre, évitez d'être découverts. Déplacez votre base si nécessaire et adoptez une stratégie de raids éclair. Punissez les collaborateurs, battez-vous constamment contre les envahisseurs et harcelez-les. Tendez des pièges, sabotez leurs lignes de ravitaillements et incitez le peuple alaskain à se battre contre eux.

Optez pour la diplomatie

Créez votre propre politique et entretenez des relations diplomatiques avec les autres factions et colonies. Accomplissez des tâches pour la population locale et affrontez d'autres groupes de résistants. Lorsque vous possèderez la puissance nécessaire, déclenchez la révolution et affrontez les envahisseurs pour les repousser. Enfin, choisissez votre propre voie : continuez d'appartenir aux États-Unis ou créez votre propre pays indépendant…