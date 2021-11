Demeo : Les Racines du Mal, la nouvelle aventure du jeu VR se dévoile et annonce sa date de sortie !

Intitulé Demeo: Roots of Evil (Les Racines du Mal dans la langue de Molière), le prochain DLC gratuit de Demeo (dont vous pouvez retrouver le test initial ici) est attendu de pied ferme par la communauté. Si la première extension Le Royaume du Roi des Rats apportait de nouvelles cartes et mécaniques de jeux, ainsi qu'un boss peu « rat-goûtant », il faut bien avouer que l'environnement restait quant à lui trop similaire à celui du premier livre « Le Sarcophage Noir ». Nous attendions donc avec impatience une prochaine aventure plus dépaysante.

Les développeurs du studio Resolution Games, toujours à l'écoute de leur communauté, se sont donc mis au vert pour nous apporter une prochaine extension plus végétale. Exit donc l'obscurité et l'air vicié et puant des précédents niveaux. Cette bouffée d'oxygène nous emmènera en surface pour évoluer dans une forêt mystique baignée de lumière, où la végétation se mêle aux ruines ou autres éléments rocheux. Le community manager du studio nous révèle que celle-ci abrite une population de druides protégeant au péril de leurs vies le mal étrange qui y règne. Et quoi de mieux que de partir enquêter sur tout ça avec un nouveau compagnon de route ?

Bientôt au nombre de cinq, l'équipe s'agrandira pour accueillir un certain Molthas. Bien qu'il paraisse de prime abord joyeux, ce barde qui a consacré sa vie contre l'injustice cache en réalité un sombre passé. Pour se défendre, il sera capable d'entonner des sonnets mortels qui, espérons-le, seront plus justes et mélodieux que ceux d'un certain Assurancetourix, sans quoi il finira ligoté à un arbre, et ce n'est généralement pas ce qui manque en forêt.

De nouvelles créatures feront également leur apparition, avec un design très noueux et végétal s'accordant parfaitement avec le nouvel environnement. Le prochain boss nommé Mother Cy, cheffe des druides, semble quant à elle être mi-femme mi-racine, en témoigne le prolongement de ses jambes. D'autres monstres non dévoilés dans ces artworks seront également présents dans l'extension. La structure du jeu reste inchangée et nous emmènera, comme à l'accoutumée à traverser trois niveaux lors de chaque partie. Pas moins de huit plateaux de jeux seront présents, de quoi diversifier nos séances.



Demeo : Les Racines du Mal sortira le 16 décembre 2021 et devrait ravir de nombreux joueurs à l'approche des fêtes de Noël. Quant à nous, il nous est impossible de ne pas vous recommander de tenter l'expérience Demeo !

