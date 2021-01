Helheim Hassle : la PS4 va très bientôt accueillir le jeu d'aventure de Perfectly Paranormal

Sorti le 18 août 2020 sur Nintendo Switch, Xbox One et PC via Steam, Helheim Hassle débarque bientôt sur la PlayStation 4. Jeu d’aventure et de puzzle indépendant développé et édité par Perfectly Paranormal, Helheim Hassle vous plonge dans la peau de Bjørn, un Viking ne souhaitant pas aller au Valhalla. Toutefois, Bjørn meurt, mais il obtiendra un corps pouvant se démembrer à volonté, et les joueurs devront donc résoudre pléthore d’énigmes grâce à ce dernier.

Dans la bande-annonce ci-dessus, vous pouvez apercevoir l’univers complètement barré du titre avec une musique qui ne cesse de répéter PlayStation encore et encore. Enfin, un peu de gameplay est également présent avec le protagoniste qui se sert de son corps pour élever sa tête ou son bras gauche qui se détache et se déplace tout seul à travers un long couloir.

Si vous avez toujours rêvé d'incarner un Viking pacifiste et de pouvoir démembrer votre corps sans aucune limite, Helheim Hassle saura vous occuper pendant longtemps !

Helheim Hassle est un jeu d’aventure narratif qui met l’accent aussi bien sur l’amitié que sur le démembrement intensif de son héros. Prenant place dans le même univers (et le même mardi d’ailleurs) que Manual Samuel, cette aventure macabre vous propose d’incarner Bjørn, un Viking pacifiste, opposé à l’idée d’aller au Valhalla après sa mort… Le pauvre casse sa pipe et c’est là qu’il est envoyé. Lorsque Bjørn est ramené d’entre les morts pour aider le mystérieux Pesto, il y voit un moyen de négocier une échappatoire. Grâce au corps indestructible de Bjørn, capable d’être démembré et rassemblé, les joueurs devront résoudre des casse-tête retors et progresser dans des niveaux épineux afin de mettre la main sur un objet magique très spécial… En contrepartie, Pesto cherchera à offrir à Bjørn une place permanente à Helheim. Quelle plaie ! Caractéristiques 14 niveaux.

Plus de 90 casse-tête.

Plus de 80 personnages interactifs.

3 700 lignes de dialogue, doublées par 24 acteurs professionnels.

Helheim Hassle est donc attendu sur PlayStation 4 le 12 janvier prochain et la production coûtera 16,79 €. Si Helheim Hassle vous fait envie, la PlayStation 4 Pro est disponible sur Amazon pour 434,90 €.