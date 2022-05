Hellpoint : une date de sortie pour les versions PS5 et Xbox Series X et S, et l'extension Blue Sun

Hellpoint est à l'origine sorti le 30 juillet 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Il a eu droit à un portage sur Nintendo Switch l'année dernière, mais Cradle Games et tinyBuild avaient également annoncé des versions améliorées sur PS5 et Xbox Series X|S, qui arriveront dans quelques semaines.

La date de sortie de Hellpoint est en effet fixée au 12 juillet 2022 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Le titre tournera pour rappel en 4K et à 60 fps, avec des temps de chargement réduits. Et c'est à cette même date que sera lancé Blue Sun, la prochaine extension de Hellpoint annoncée l'été dernier. Les joueurs pourront découvrir de nouvelles zones d'Irid Novo, sous l'influence de dieux cosmiques, le DLC est attendu sur PC, PlayStation et Xbox, mais pas encore sur Switch.

En attendant la sortie de Hellpoint sur PS5 et Xbox Series X|S et de l'extension Blue Sun, vous pouvez retrouver un teaser ci-dessus, des images sur la seconde page et le jeu à 29,99 € sur GOG.com.