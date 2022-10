Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr, la date de sortie des versions PS5 et Xbox Series X et S dévoilée

Sorti en 2018 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr va avoir droit à une seconde vie sur les dernières consoles de salon de Sony et Microsoft, comme l'avaient annoncé Nacon et NeocoreGames en juin dernier. Les studios sont de retour aujourd'hui avec une bonne nouvelle.

La date de sortie de Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr Ultimate Edition est fixée au 27 octobre 2022 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, soit dans quelques jours seulement. Cette version ultime inclura le jeu et ses 25 DLC sortis depuis son lancement il y a quatre ans, tout en proposant une résolution en 4K native, des textures en haute résolution, une physique améliorée, des modes multijoueurs cross-gen et des fonctionnalités pour la manette DualSense de la PS5.

Enfin, la classe additionnelle jouable Sororitas est toujours attendue à une date encore inconnue sur consoles, elle arrivera sous forme de DLC sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver Warhammer 40,000 : Inquisitor Martyr à 8,99 € sur Amazon.

