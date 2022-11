Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr, la classe DLC Sororitas enfin datée

Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr est disponible depuis 2018 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, des versions améliorées sur PS5 et Xbox Series X|S ont même vu le jour récemment, mais Nacon et NeocoreGames teasent depuis plusieurs mois l'arrivée d'un DLC rajoutant une nouvelle classe jouable.

Eh bien, les studios partagent aujourd'hui la date de sortie de la classe DLC Sororitas, fixée au 28 novembre 2022 dans Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr sur PC. Oui, sur consoles de salon, il faudra encore patienter un peu plus longtemps. Ce contenu additionnel payant rajoutera ainsi une classe jouable, à savoir une Inquisitrice liée aux Adepta Sororitas (les Sœurs de Bataille) avec de nouvelles mécaniques de gameplay, de nouveaux objets, des capacités passives, des compétences, des enchantements et autres.

