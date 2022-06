Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr, des versions PS5 et Xbox Series X et S améliorées annoncées en vidéo

Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr est à l'origine sorti en août 2018 sur PC, puis deux mois plus tard sur PlayStation 4 et Xbox One. L'Action-RPG de NeocoreGames n'est plus tout jeune, mais il sera de retour dans les prochains mois avec une version améliorée pour les PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

À l'occasion du Warhammer Skulls Festival, Nacon a ainsi annoncé le retour de Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr sur PS5 et Xbox Series X|S dans le courant de l'année 2022, avec une bande-annonce exhibant les améliorations. Le titre sera ainsi jouable en 4K natif avec des textures en plus haute résolution, un moteur physique amélioré, un environnement destructible, des modes multijoueurs cross-gen et des fonctionnalités propres à la manette DualSense de la PS5.

Par ailleurs, les 25 DLC et extensions déjà disponibles seront directement inclus, tandis que la dernière classe de personnage additionnelle, Sororitas, annoncée l'année dernière, sera rajoutée sur les consoles de dernière génération, mais après le lancement. Vous pouvez retrouver Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr à 14,59 € sur Amazon.

Lire aussi : TEST - Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr : pourquoi tant de souffrance ?