Hideo Kojima a (encore) contacté Junji Ito pour son jeu d'horreur

Maintenant que Death Stranding est sorti sur PlayStation 4 et PC, Kojima Productions peut penser à la suite, et ce sera sans doute un jeu horrifique. Le concepteur japonais Hideo Kojima avait exprimé sa volonté de réaliser un titre révolutionnaire à vous faire « ch*er dans votre pantalon », et il va sans dire qu'il a une revanche à prendre sur Silent Hills depuis son annulation.

D'ailleurs, pour Silent Hills, Kojima comptait travailler avec Norman Reedus, Guillermo del Toro et Junji Ito, mangaka de renom dans l'horreur et le dérangeant, mais la collaboration avec ce dernier n'est pas allée très loin. Si l'acteur et le réalisateur précédemment cités sont présents dans Death Stranding, l'artiste japonais n'a pas été rappelé pour le jeu, mais Hideo Kojima ne l'oublie pas. Comme le rapporte ComicBook, Junji Ito a donné une interview à l'occasion de la Comic-Con 2020 et a déclaré qu'il est de nouveau en contact avec Hideo Kojima pour faire un jeu d'horreur :

Je connais le réalisateur Kojima, et nous avons eu une conversation sur ce qui pourrait être un jeu d'horreur qu'il fait actuellement, il m'a donc invité à travailler sur ça, mais il n'y a pas plus de détails pour le moment.

Pour Silent Hills, Hideo Kojima avait de nombreuses idées afin de repousser les barrières de l'horreur vidéoludique, il n'a pas eu l'occasion de les exprimer correctement, mais maintenant que Kojima Productions est indépendant, le concepteur peut se lâcher, et s'il invite Junji Ito à la fête, le résultat promet d'être aussi terrifiant que dérangeant. Cependant, il faudra sans doute un long moment avant de découvrir ce prochain projet. Quelques influences horrifiques de Hideo Kojima sont déjà palpables dans Death Stranding, vendu 26,99 € sur Amazon.fr.