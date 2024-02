Hitman: World of Assassination, un célèbre acteur anglais va encore se faire tuer (dans le jeu)

IO Interactive continue de faire vivre Hitman: World of Assassination, notamment avec des Cibles Fugitives. Les joueurs ont quelques jours pour traquer et éliminer ces cibles, mais le studio danois va cette fois encore faire du recyclage en remettant à l'honneur Le Revenant, incarné par un acteur anglais habitué à mourir dans ses films.

Eh oui, Mark Faba, alias Le Revenant, est incarné par Sean Bean et les joueurs pourront de nouveau le traquer à partir du 22 mars prochain, pendant quatre semaines. Les nouveaux joueurs auront même accès à un starter pack free-to-play pour rejouer cette mission en boucle pendant la durée de l'évènement, sans avoir besoin d'acheter Hitman: World of Assassination. En parallèle, un pack DLC Le Revenant sera vendu 4,99 € avec du contenu additionnel :

Le Ouroboros - Un contrat d'arcade de trois niveaux mettant en scène Le Revenant de l'Elusive Target en donnant un accès permanent à la mission via le mode arcade ;

- Un contrat d'arcade de trois niveaux mettant en scène Le Revenant de l'Elusive Target en donnant un accès permanent à la mission via le mode arcade ; La combinaison éphémère avec cache-œil ;

; Trois objets : Kronstadt Mini Flash Robo XOI-2900, Kronstadt IOI-1998X Surround Earphones, Kronstadt Explosive Pen (Gen 2) ;

: Kronstadt Mini Flash Robo XOI-2900, Kronstadt IOI-1998X Surround Earphones, Kronstadt Explosive Pen (Gen 2) ; Un ensemble de cosmétiques pour la planque inspiré par la mission emblématique Elusive Target.

Enfin, IO Interactive annonce que La Saison du Revenant rajoutera d'autres évènements, comme une Chasse aux œufs de Berlin pour débloquer le costume Raver, des défis pour obtenir des objets mortels et des Twitch Drops du 22 au 30 mars pour rajouter le Purple Streak Duck à son inventaire.

Hitman: World of Assassination est pour rappel disponible sur PC, PlayStation, Xbox et Switch, vous pouvez l'acheter à partir de 43,55 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.