Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, le casting vocal dévoilé, avec un acteur connu derrière le directeur Phineas Nigellus Black

Bien que nous ayons eu droit à de longues présentations pour son univers et son gameplay, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard a encore quelques secrets à nous révéler avant sa sortie le mois prochain. L'un d'entre eux vient d'être levé par une vidéo : Simon Pegg doublera l'un des personnages du jeu.

Le célèbre acteur britannique vu dans Spaced, la trilogie Cornetto ou les Mission Impossible sera en effet la voix de Phineas Nigellus Black, le directeur de Poudlard jusqu'en 1925. Connu pour être l'un des dirigeants les plus impopulaires de l'histoire, cet aïeul de Sirius Black occupait davantage ce poste pour les louanges que son amour pour l'enseignement. Cet éminent représentant de la maison Serpentard aura un rôle récurrent dans notre aventure, et nous aurons donc bien des occasions d'entendre Simon Pegg lui donner vie.

Sinon, l'avatar sera doublé par Sebastian Croft ou Amelia Gething (une vidéaste britannique), la professeure et directrice de Griffondor Matilda Weasley sera doublée par Lesley Nicol (Downtown Abbey), la professeure de divination Onai, venue de l'école Uagadou, sera doublée par Kandace Caine, lA professeur d'astronomie élevéE en monde moldu Satyavati Shah sera doubléE par Sohm Kapila, l'élève farceur de Serdaigle Everett Clopton sera doublé par Luke Youngblood (Lee Jordan dans les films Harry Potter), l'autre étudiant de Serdaigle connu pour son respect des règles Mahendra Pehlwaan sera doublé par Asif Ali, tandis que Nick Quasi-Sans-Tête et le Choixpeau Magique seront doublés par Jason Anthony (Shadow dans Sonic X). De quoi vous donner envie de jouer en anglais ?

Dans Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, l'acteur Simon Pegg incarne Phineas Nigellus Black, le directeur acariâtre de l'école de sorcellerie de Poudlard. Issu d'une longue lignée de Serpentards, le directeur Black est détesté par les élèves, pour lesquels il a également un grand mépris. Fortement inadapté à son poste, son objectif est de faire le moins d'efforts possibles et d'éviter d'être exposé au corps étudiant, préférant se concentrer sur son statut dans le monde des sorciers et sa barbe méticuleusement taillée. Sebastian Croft et Amelia Gething prêteront quant à eux leurs voix aux avatars jouables du jeu, qui peuvent être personnalisés par les joueurs, leur permettant de choisir la sorcière ou le sorcier qu'ils veulent incarner. Lesley Nicol reprend un personnage clé du jeu, la professeure Matilda Weasley. De Gryffondor, elle est aussi la directrice adjointe de Poudlard qui aide le joueur à rattraper les autres étudiants en lui donnant le Guide du Sorcier et en lui montrant la Salle sur Demande. Kandace Caine joue deux rôles : le professeur Onai et sa fille Natsai, étudiante de Gryffondor. La professeure Onai était autrefois professeure de divination à Uagadou, la plus grande école de sorcellerie au monde, et une voyante douée dont la foi en sa vision a été ébranlée par la perte inattendue de son mari. Décidant de laisser ces souvenirs douloureux derrière elle, elle accepte une invitation du professeur Weasley à enseigner la divination à Poudlard. Satyavati Shah, la professeure d'astronomie, est doublée par Sohm Kapila. Élevée dans le monde moldu, la professeure Shah est dévouée aux sciences et a tendance à dénigrer ses élèves par des aphorismes sinueux et prétentieux. Les fans de la franchise de longue date seront ravis de reconnaître Luke Youngblood, qui a joué Lee Jordan dans la série de films, de retour pour interprêter la voix d'Everett Clopton, un Serdaigle sang-mêlé briseur de règles et farceur aux résultats médiocres. Asif Ali double un autre étudiant de Serdaigle, Mahendra Pehlwaan, moldu de naissance qui suit les règles à la lettre, à tel point que cela a même fini par agacer les professeurs ! Jason Anthony double à la fois Nick Quasi-Sans-Tête et le Choixpeau. Nick Quasi-Sans-Tête, le fantôme de la maison Gryffondor, également connu sous le nom de Sir Nicholas de Mimsy-Porpington, est amical et divertissant, bien qu'un peu pompeux. Et enfin, l'emblématique Choixpeau, un chapeau magique et conscient, qui utilise les connaissances du passé de l'élève ainsi que les commentaires du joueur pour déterminer la maison de Poudlard qui lui conviendra le mieux.

La date de sortie de Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est toujours calée au 10 février sur PS5, Xbox Series X|S et PC, au 4 avril 2023 sur PS4 et Xbox One, et au 25 juillet 2023 sur Switch.

