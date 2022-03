Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, Sony nous donne rendez-vous pour un State of Play spécial ce jeudi !

Depuis son officialisation en septembre 2020 (oui, déjà) avec un trailer ensorcelant, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard ne s'est plus remontré, surtout qu'il avait été repoussé à 2022. Fort heureusement, Warner Bros. a bien reprécisé en janvier dernier la venue du titre en rayons pour cette année. Le récent State of Play était dédié aux jeux d'éditeurs japonais, rien d'étonnant à ce qu'il y ait pas fait d'apparition, mais les rumeurs qui voulaient que nous en entendions parler ce mois-ci avaient tout de même vu juste, en atteste la bonne nouvelle de ce début de semaine.

Préparez vos baguettes ! Un tout nouveau State of Play consacré à Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard offrant un premier aperçu du gameplay sera diffusé ce jeudi 17 mars à 22h00 : https://t.co/keTdLLj6jJ pic.twitter.com/25cStGAr2b — PlayStation France (@PlayStationFR) March 14, 2022

Oui, nous allons enfin en voir plus concernant Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard et ce pas plus tard que ce jeudi 17 mars à 22h00 ! Un State of Play lui sera entièrement dédié, bien qu'il s'agisse pour rappel d'un jeu multiplateforme attendu sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Comme évoqué sur le PlayStation Blog, Avalanche Software et Warner Bros. Games se sont associés avec le constructeur pour nous proposer 20 minutes de présentation, dont 14 minutes de gameplay sur PlayStation 5. Le teaser accompagnant l'annonce nous montre un décor qui n'est pas sans rappeler celui de la Chambre des Secrets du deuxième volet des aventures de Harry Potter...

Vous pourrez suivre cet évènement depuis cet article une fois le lien disponible ou depuis Twitch., et nous y ajouterons les détails inédits qui y seront révélés après coup.

