Homeworld 3 : une annonce qui fait mal pour le jeu spatial

Très attendu par tous les amateurs de jeux de stratégie en temps réel et de science-fiction, Homeworld 3 a été annoncé en 2019 et devait normalement arriver le mois prochain. Malheureusement, Gearbox Publishing et Blackbird Interactive ont cette semaine une mauvaise nouvelle pour les futurs joueurs.

La date de sortie de Homeworld 3 est désormais fixée au 13 mai 2024, le RTS sortira donc avec deux mois de retard. Une décision qui n'a pas été prise à la légère et qui fait écho aux retours des joueurs qui ont récemment essayé la démo, comme l'expliquent les studios dans un communiqué :

Bonjour, Commandants. Nous espérons que vous avez apprécié cet avant-goût de Homeworld 3 lors de la démo publique des Jeux de guerre. C'était incroyable de vous voir partager vos expériences, débattre de stratégie et nous faire part de vos commentaires. La première fois que l'on peut voir le jeu sur lequel on a travaillé entre les mains de la communauté est toujours un moment aussi excitant qu'éprouvant. Nous avons récemment rassemblé un groupe de joueurs extérieurs à nos entreprises pour tester l'intégralité du jeu. Ce processus a généré de nouveaux retours, commentaires et perspectives, dont le résultat sera incorporé dans Homeworld 3 afin de garantir la meilleure expérience de jeu possible. Après avoir soigneusement évalué ces retours, nous avons pris la décision de retarder la sortie de Homeworld 3 au 13 mai – avec le début de l'accès anticipé le 10 mai – afin de procéder aux ajustements nécessaires pour atteindre le niveau de qualité que nous désirons, et que vous attendez tous. Il n'y a pas assez de mots pour décrire la patience dont vous, en tant que communauté de joueurs, avez fait preuve, et nous vous en serons à jamais reconnaissants. Nous continuerons à vous tenir informés de notre progression. Comme toujours, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires via nos chaînes sur les réseaux sociaux, le Discord de l'univers Homeworld, et notre page de support client. Merci encore d'avoir joué à la démo, et à très bientôt.

Gearbox et BBI

Les joueurs qui ont précommandé les éditions Collector ou Fleet Command pourront y jouer dès le 10 mai prochain, il faudra être patient ou se tourner vers la démo sur Steam et l'Epic Games Store. Vous pouvez réserver Homeworld 3 - Collector's Edition à 199,99 € sur Amazon.