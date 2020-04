Humankind : l'équipe partage des informations, une vidéo et des images alléchantes

SEGA et Amplitude Studios ont diffusé une nouvelle vidéo concernant Humankind, un jeu de gestion qui s'inspire grandement de la série Civilization. Ces quelques minutes se concentrent sur les différents moyens qu’il y a de façonner un monde à notre image.

L'éditeur partage quelques détails et des images (visibles en page deux de cet article) :

Humankind est le nouvel opus majeur d'Amplitude Studio, un jeu de stratégie en tour par tour historique où vous pourrez réécrire l'histoire de l'humanité : créez une civilisation à votre image, où convergent votre culture, votre histoire et vos valeurs.

Créez votre propre civilisation en combinant 60 cultures historiques allant de l'âge de bronze jusqu'aux temps modernes. Commencez dans l'Égypte antique, puis évoluez en Romains, en Khmers, ou même en Vikings. Chaque culture apporte son propre style de jeu et ses bonus, menant à une quasi-infinité de résultats.

Quelle civilisation forgerez-vous ?

Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru. La renommée est une nouvelle condition de victoire unificatrice.

Chaque exploit que vous accomplirez, chaque choix moral que vous ferez, chaque bataille que vous gagnerez bâtira votre renommée et laissera une trace indélébile sur le monde. Le joueur ayant la plus grande renommée remportera la partie.

Serez-vous celui qui laissera la trace la plus profonde sur ce monde ?

Vivez des événements historiques authentiques, dirigez des personnages célèbres de l'humanité et faites des avancées scientifiques révolutionnaires.

Découvrez les merveilles naturelles du monde ou bâtissez la plus extraordinaire œuvre de l'humanité. Chaque élément du jeu est historiquement authentique. Combinez-les pour donner vie à votre propre vision du monde.

Comment changerez-vous le cours de l'Humanité ?



Faites preuve de stratégie et dominez le relief des terrains en construisant des villes et en menant des batailles tactiques. Ayez toujours un coup d'avance sur les autres civilisations grâce au commerce et à la diplomatie. Faites appel à vos alliés et transformez une bataille épique en une guerre mondiale ouverte avec huit joueurs !

Quelle stratégie allez-vous mettre sur pied ?

Ce ne sont là que quelques-unes des incroyables possibilités qu'offre Humankind.

De nouveaux détails seront bientôt révélés !