Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau, plusieurs alliés bien connus à l'honneur d'une courte vidéo

Après une annonce surprise le mois dernier, Nintendo nous a régalés avec Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau lors du Tokyo Game Show 2020 Online en diffusant une bande-annonce mettant en avant les Prodiges et en présentant du gameplay, notamment avec Daruk et Impa, qui fera partie du roster de personnages jouables. Si vous n'aviez pas encore eu votre dose, une très courte vidéo vient de faire irruption sur la Toile, où de nouveaux visages s'invitent.

Enfin, ils ne sont pas entièrement inédits, puisque ces alliés de Link et du royaume d'Hyrule ne sont autres que Pru'Ha, la directrice du Laboratoire antique du village d'Elimith et Faras, qui dirige celui d'Akkala. Évidemment, ils sont ici bien plus jeunes et fringants. Vous pouvez apprécier au choix le doublage français ou japonais. Par ailleurs, des visuels ont été partagés ces derniers jours pour Mipha, Revali et Urbosa, en plus de ceux de Daruk présent dans notre précédent article. Vous pouvez les apprécier en page suivante.

Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau sortira le 20 novembre prochain sur Switch, alors d'ici là, Nintendo a encore bien le temps de nous surprendre. Le jeu de Koei Tecmo et Omega Force est disponible en précommande à 45,49 € sur Amazon.