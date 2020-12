Immortals Fenyx Rising : les notes de la presse anglophone

C'est ce jeudi que sort officiellement Immortals Fenyx Rising, le jeu en monde ouvert sur fond de mythologie grecque d'Ubisoft. La presse spécialisée a pu approcher cette curieuse production en avance, et les premiers tests sont tombés en début de semaine pour nous donner une idée de ce qui nous attend.

La production a reçu un accueil globalement plus que correct, avec une moyenne actuellement affichée à 77/100 sur Metacritic. La liberté offerte dans l'exploration de l'univers, le gameplay efficace, l'humour potache et les énigmes variées ont séduit une bonne partie des journalistes. Mieux, plusieurs idées originales font qu'il arrive à être bien plus qu'une copie de The Legend of Zelda: Breath of the Wild boostée aux codes des open world d'Ubisoft. L'expérience ne fait en revanche pas l'unanimité, de rares rédactions ayant trouvé cet Immortals Fenyx Rising comme fade et sans intérêt...

