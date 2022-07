Inazuma Eleven: Victory Road of Heroes, Level-5 change encore le nom de son jeu de foot, introduit son système de jeu et bien plus

Un jour peut-être, si les astres sont alignés, nous pourrons enfin poser nos mains sur le prochain jeu Inazuma Eleven de Level-5... Son annonce initiale remonte tout de même à l'été 2016, devant alors accompagner la future nouvelle série de l'époque, Inazuma Eleven Ares. Elle est déjà achevée depuis bien longtemps et le jeu qui devait même paraître en Occident a maintes fois été repoussé, puis a changé de nom pour devenir Inazuma Eleven: Great Road of Heroes (Eiyū Tachi no Great Road). Aux dernières nouvelles datant d'avril 2021, il était attendu en 2023. Il a finalement refait parler de lui ce jeudi avec pour commencer un nouveau changement d'intitulé. Désormais, nous devrons l'appeler Inazuma Eleven: Victory Road of Heroes (Eiyū Tachi no Victory Road).

Comme évoqué dans un article de blog fort complet, repris par Gematsu, cette légère modification du titre est due au fait que l'histoire n'est plus celle de joueurs forts, mais d'un dur travail pour décrocher la victoire, tout en permettant de proposer une histoire originale autour d'Unmei Sasanami sans devoir forcément ramener les personnages des anciens jeux. Ainsi, le mode Histoire traitera de ce protagoniste inédit, tandis que le mode Chronique rassemblera les joueurs de toute l'histoire de la licence.

Le système a visiblement posé bien des soucis aux développeurs qui voulaient reproduire les contrôles tactiles des précédents titres DS et 3DS, le tout sans stylet... Le gameplay était alors trop similaire aux jeux de football classique dans les démos conçues par le studio, ce qui apparemment serait trop difficile pour les utilisateurs qui ne sont pas doués à ce type de jeu... Oui, il y a carrément de quoi se facepalm à la lecture de ces déclarations, pas étonnant que le jeu soit toujours en développement avec un tel entêtement. Pour autant, une solution a finalement été trouvée, la « Free Soccer Interface » permettant de changer de style de jeu à tout moment d'un match. Mais même avec les commandes proches d'un jeu de foot classique, les opérations simples propres à la licence resteront intactes. Et comme seule la Switch est évoquée, il est envisagé de sortir un stylet spécial pour les intéressés, même si nos doigts feront pleinement l'affaire.

En mode Portable, la console pourra être positionnée aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale, avec l'usage au choix de nos doigts ou d'une manette. Sur un écran de TV, nous aurons également la possibilité de modifier le champ de vision pour parcourir le terrain horizontalement ou verticalement.

Du côté de l'intrigue d'Unmei Sasanami, nous apprenons qu'il est incapable de jouer au foot (visiblement un problème de santé) et va donc à la place entraîner ses camarades. Pas de Raimon Junior High cette fois, mais une école de Nagasaki ayant le kanji 雲 pour « nuage » dans son nom. Composer une équipe complète prendra plus de temps que dans les précédents jeux et les défis nous y menant devraient être plaisants et plus stratégiques que jamais. Dans le mode Chronique, des exploits in-game permettront de débloquer davantage de personnages pour composer notre équipe de rêve, tandis que des mises à jour en ajouteront d'autres avec le temps.

Inazuma Eleven: Victory Road of Heroes est toujours prévu aussi bien sur Switch que sur PS4, iOS et Android selon le site officiel relancé pour l'occasion. Des visuels sont à retrouver en page suivante.