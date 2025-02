Indiana Jones et le Cercle Ancien : Harrison Ford encense Troy Baker et critique les voix en IA

En fin d'année dernière, Microsoft, Bethesda et MachineGames ont lancé Indiana Jones et le Cercle Ancien, un jeu d'aventure mettant en scène le célèbre explorateur incarné par Harrison Ford à l'écran. Même si le personnage a ses traits (de l'époque), l'acteur de 82 ans n'a pas participé à la création du jeu vidéo, c'est Troy Baker qui s'est glissé sous le chapeau pour prêter sa voix au personnage.

En France, nous avons la chance d'avoir Richard Darbois pour doubler Indy en VF, un régal pour les fans des films, mais outre-Atlantique, le changement de voix a inquiété. Finalement, Troy Baker incarne parfaitement Indiana Jones et même Harrison Ford le dit. Ce dernier s'est entretenu avec le Wall Street Journal, évoquant notamment l'utilisation des nouvelles technologies, dont l'intelligence artificielle, dans les films. Pour rappel, le comédien a eu droit à un coup de jeune artificiel dans Indiana Jones et le Cadran de la destinée et Captain America: Brave New World, le prochain gros film Marvel. Il déclare cependant :

Vous n’avez pas besoin d’intelligence artificielle pour voler mon âme. Vous pouvez déjà le faire pour quelques centimes avec de bonnes idées et du talent.

Harrison Ford a même un gentil mot pour Troy Baker suite au succès d'Indiana Jones et le Cercle Ancien :

Il a fait un travail brillant, et il n’a pas fallu d’IA pour le faire.

Voilà qui devrait ravir le principal intéressé, la performance de Troy Baker montre bien qu'utiliser la voix en IA de comédiens vieillissants ou décédés n'est pas une bonne idée. Les acteurs et actrices de Hollywood sont pour rappel toujours en grève, la SAG-AFTRA veut en effet sécuriser les emplois menacés par l'utilisation massive de l'IA dans les films et séries, le monde du jeu vidéo n'est pas épargné.

