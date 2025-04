Indiana Jones et le Cercle Ancien : les versions Xbox Series X, PlayStation 5 et PS5 comparées en vidéo

Microsoft, Bethesda et MachineGames ont lancé la semaine dernière la version PlayStation 5 d'Indiana Jones et le Cercle Ancien, un jeu d'aventure déjà disponible sur PC et Xbox Series X|S depuis le mois de décembre. Les joueurs PS5 s'amusent, mais Digital Foundry a analysé ce portage pour comparer les différentes versions du jeu.

Pour comparer ce qui est comparable, Digital Foundry a mis de côté la Xbox Series S pour se focaliser sur les versions Xbox Series X, PlayStation 5 et PS5 Pro et c'est « une réussite sur toute la ligne » d'après DF. Le jeu utilise pour rappel le moteur id Tech 7 et tourne de la même manière sur PS5 que sur Xbox Series X, à 60 fps avec un seul mode de rendu graphique. La résolution dynamique est la même, le RTGi fonctionne de la même manière, l'éclairage est le même, les différences sont presque impossibles à décerner dans la vidéo.

Bien sûr, la PS5 Pro affiche une meilleure image, avec moins d'aliasing et une image dynamique qui atteint parfois la 4K native. Digital Foundry souligne que si la qualité est la même entre les consoles, les défauts sont également conservés, notamment du côté des ombres. Côté éclairage, l'image est un poil plus lumineuse sur Xbox Series X, cela vient des réglages par défaut de la console.

Par ailleurs, si la résolution dynamique est la même sur PS5 et Xbox Series X, la console de Microsoft affiche une résolution plus élevée, avec davantage de pixels par image et donc des détails plus nets. Une différence, visible uniquement en zoomant dans l'image, « curieuse » pour Digital Foundry, qui avait constaté la même chose sur DOOM Eternal, utilisant le même moteur de jeu. DF explique que cette meilleure résolution vient du VRS, disponible seulement sur la Xbox Series X. Finalement, la différence majeure vient d'un accessoire de la PS5, Indiana Jones et le Cercle Ancien supporte les gâchettes adaptatives de la manette DualSense, que ce soit pour tirer au pistolet ou frapper les nazis à coups de poing.

